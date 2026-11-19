Las fuerzas de seguridad buscan un hombre como presunto autor de la muerte a puñaladas de su tío

Un hombre mata a una mujer de 47 años a puñaladas y se entrega a la Policía en Parla: el hijo de la víctima, atendido tras una crisis de ansiedad

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Las fuerzas de seguridad buscan un hombre como presunto autor de la muerte a puñaladas de su tío en Alomartes, una pedanía de Íllora, Granada.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que la víctima es un hombre de 69 años, cuyo cuerpo ha aparecido cerca de su vivienda con heridas de arma blanca y que se busca a su sobrino.

Según el servicio de emergencias 112, una llamada ha alertado de los hechos pasadas las 13:40 horas de este jueves, por lo que se ha activado a servicios sanitarios, Policía Local y Guardia Civil, que se han desplazado hasta la casa de la víctima.

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Por el momento, las autoridades no han informado de que se haya producido alguna detención o que las autoridades hayan podido dar con el hombre huido tras el asesinato del hombre de 69 años en su propia vivienda. Se desconocen también los motivos por los que el presunto acusado ha podido apuñalar a la víctima hasta causar su muerte.

Los vecinos le vieron huyendo por el campo

Fuentes de la investigación han detallado que, según los primeros indicios, el presunto autor del ataque mortal es un sobrino de la víctima al que algunos vecinos dicen haber visto huir por el campo y que, además, podría tener sus facultades mentales perturbadas.

El alcalde de Íllora, Antonio Salazar, ha relatado a EFE que en la tarde de este jueves helicópteros y drones de la Guardia Civil continúan buscando al varón. Según ha explicado, ambos familiares vivían en viviendas contiguas en esta pedanía de unos 2.200 habitantes y no le consta que mantuvieran una mala relación.

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Salazar ha descrito a la víctima como un hombre jubilado que solía relacionarse con otros vecinos, participar en las conversaciones y actividades del pueblo y que, además, estaba comprometido con cuestiones sociales como la sanidad y la educación.