Un hombre de 45 años ha matado a su mujer de 47 años tras asestarle varias puñaladas en la cara y en el cuello en Parla, Madrid

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ParlaUna mujer de 47 años ha muerto este miércoles por la noche tras recibir varias puñaladas en una vivienda del municipio madrileño de Parla a manos de un hombre con el que mantenía una relación, suceso que la Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia machista, como informa Inés López.

"No se pudo hacer nada por salvarle la vida a esta mujer de 47 años que presentaba heridas en la cara y en el cuello asestadas por el que sería su pareja, un hombre de 45 años. Fue él mismo el que llamó a Emergencias sobre las 22:00 horas, después salió a la calle y cuando se encontró con una patrulla confesó él mismo el crimen y fue detenido en ese mismo momento. Además, les estregó las llaves de la vivienda para que comprobasen lo que decía. Minutos después llegó a la vivienda el hijo de 17 años de la mujer que sufrió un ataque de ansiedad cuando le comentaron el asesinato de su madre. Ahora se están investigando los motivos del crimen, pero de confirmarse sería la víctima número 46 de la violencia de género en lo que va de año en España", informa la reportera de 'Informativos Telecinco'.

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El asesinato de la mujer

Emergencias 112 ha informado de que sobre las 22:10 horas ha recibido el aviso de la agresión, que se ha producido en una vivienda situada en el número 10 de la calle Getafe, del municipio de Parla.

A su llegada, las asistencias sanitarias del SUMMA 112 han encontrado dentro del domicilio a una mujer de 47 años, con heridas incisas en cuello y en cara, ya fallecida.

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Las asistencias del SUMMA sólo han podido confirmar el fallecimiento y ha puesto el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional, que ha detenido al agresor e investiga el suceso como un posible caso de violencia machista.

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El 016 atiende las 24 horas del día

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalca que funcionan las 24 horas y todo los días de semana el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es .

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es ; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

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En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.