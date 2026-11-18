Gonzalo Barquilla 18 NOV 2026 - 18:40h.

El hombre asesinado a tiros en Badajoz sería el padre de un preso vinculado a varias investigaciones por drogas y armas

Muere un hombre tiroteado a plena luz del día en el centro de Badajoz: dos individuos le han disparado desde una moto y han huido

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Un ajuste de cuentas es la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional para esclarecer el tiroteo mortal ocurrido este miércoles en pleno centro de Badajoz. Un hombre de 69 años ha muerto después de recibir varios disparos cuando caminaba por la calle San Nicolás López de Velasco. Los presuntos autores, dos individuos que viajaban en una motocicleta, han escapado del lugar antes de la llegada de los agentes.

La investigación trata de determinar si el crimen está relacionado con los enfrentamientos entre grupos supuestamente vinculados al narcotráfico en la ciudad. Según informa 'El Periódico de Extremadura', el fallecido sería el padre de un hombre que se encuentra actualmente en prisión y que habría estado investigado en distintas causas relacionadas con el robo de armas en la base militar de Bótoa, el tráfico de drogas y otros episodios violentos con armas de fuego.

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La Policía investiga un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico

El hombre fallecido habría regentado durante años un ultramarinos en la barriada de La Cañada-Moreras. Tras jubilarse y cerrar el establecimiento, se habría trasladado a vivir al centro de Badajoz, detalla la fuente citada. Las pesquisas policiales tratan ahora de esclarecer si el ataque estaría relacionado con las actividades y los enfrentamientos de grupos vinculados al narcotráfico.

La hipótesis del ajuste de cuentas no ha sido confirmada a nivel oficial, pero se baraja como línea principal. Los agentes trabajan para identificar a los dos ocupantes de la motocicleta y reconstruir sus movimientos antes y después del tiroteo.

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El juez y el médico forense se han desplazado hasta el escenario del crimen y ya han abandonado el lugar. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

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Dos individuos abrieron fuego desde una motocicleta en la calle San Nicolás López de Velasco

El tiroteo se produjo cuando el hombre caminaba por la calle San Nicolás López de Velasco, en el centro de Badajoz, acompañado de una mujer. Los disparos, entre tres y cuatro detonaciones según las versiones de los testigos, fueron efectuados desde la motocicleta en la que viajaban dos individuos.

La calle se encuentra en las inmediaciones de Francisco Luján, en la barriada de Santa Marina. Varios testigos aseguraron que los presuntos autores huyeron en dirección prohibida justo antes de que llegase la Policía Nacional. Miembros de la Asociación de Belenistas de Badajoz, cuyo local se encuentra cerca del lugar, salieron a la calle al escuchar las detonaciones y vieron a la acompañante del fallecido gritando.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica para llevar a cabo las primeras diligencias. El suceso provocó una gran conmoción en esta zona del centro de Badajoz, muy transitada por los vecinos, como ha podido saber la web de 'Informativos Telecinco'.