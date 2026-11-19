La Policía investiga la supuesta agresión sexual y el grado de participación de los detenidos en Valle del Guadalhorce

Confirman 11 años de cárcel por agresión sexual a la hija de su pareja cuando era menor en Almería

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La Policía Nacional ha detenido a tres hombres y dos menores por una presunta agresión sexual grupal a un joven ocurrida en una zona de ocio de Málaga capital.

La víctima, sin embargo, puso la denuncia en el municipio de Torremolinos, según ha informado Diario Sur. La investigación policial localizó y detuvo a los cinco sospechosos este miércoles en la comarca del Valle del Guadalhorce, donde residen.

Todos los detenidos se encontraban presentes en el lugar, donde habría ocurrido la supuesta agresión sexual, aunque la investigación tendrá que determinar el grado de participación de cada uno de ellos en los hechos que se les atribuyen.

Los presuntos autores, que tras ser detenidos, han sido puestos a disposición de Fiscalía y del Juzgado en la tarde de este miércoles, quien decretó una orden de alejamiento de la víctima.

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Investigado por agresión sexual a cuatro azafatas en un vuelo

Un hombre de 36 años está siendo investigado en Málaga por supuestas agresiones sexuales a cuatro azafatas durante un vuelo entre Ámsterdam y la ciudad andaluza el pasado 9 de noviembre, según Diario Sur.

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Este incidente obligó a adelantar el aterrizaje en el aeropuerto malagueño cuando el acusado, bajo los efectos del alcohol, se levantó de su asiento en medio de unas turbulencias y amenazó a la tripulación para exigir cerveza, otro hecho por el que también se le investiga.

La Policía Local de Málaga, el pasado mes de septiembre, arrestó a otro hombre de unos 45 años supuestos tocamientos a su sobrina política de nueve años cuando ambos se quedaron a solas en el domicilio familiar. La menor informó de lo ocurrido a los familiares y el propio sospechoso se entregó en dependencias policiales.