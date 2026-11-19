Según los Mossos habría ocurrido de forma accidental cuando le estaba enseñando el arma a su compañera de clase

La menor ha sufrido lesiones en un ojo y ha tenido que recibir asistencia sanitaria en el CAP

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Un chico de 15 años ha herido a una compañera de Instituto al dispararse una pistola de aire comprimido que le estaba enseñando, en el interior del aula en un instituto de Torredembarra, Tarragona. La compañera, también menor, ha sufrido lesiones en uno de los ojos, según ha informado El Caso.

Los Mossos han abierto una investigación este miércoles por la tarde cuando ocurrió el incidente en un aula del Instituto Ramon de la Torre, en Torredembarra, Tarragona. De momento, la primera hipótesis es que todo había sido fruto de un accidente cuando se accionó el arma de la que el menor ignoraba cómo funcionaba.

Los Mossos investigan qué hacía el menor con el arma en un aula

Los agentes de la Policía catalana han abierto una investigación para saber por qué el menor llevó una pistola de aire comprimido al aula, de dónde lo había sacado y por qué se ha producido el disparo. Los Mossos d'Esquadra, sin embargo, confirman que no había intención criminal, sino que habría ocurrido de forma accidental cuando le estaba enseñando el arma a su compañera de clase.

Los hechos han ocurrido sobre las 14 horas y la víctima ha necesitado asistencia sanitaria, aunque la primera valoración, las lesiones serían de carácter leve.