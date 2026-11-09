La víctima y el investigado estaban guardando las armas cuando, presuntamente, una de ellas se disparó

Muere un cazador por un disparo "accidental" de un compañero en Cantabria

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Pablo González murió tras recibir “un disparo accidental” por parte de su compañero de caza. Falleció a los 57 años por un supuesto accidente ocurrido el pasado domingo en San Vitores, en Cantabria.

Ahora, el Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo ha abierto diligencias contra el compañero que le disparó “accidentalmente”, quien ya prestó declaraciones ante la jueza de guardia el pasado domingo. Otro testigo de lo sucedido también pudo dar su versión de los hechos, según ha confirmado ‘Diario Monatañés’.

En la investigación, además de estos dos testimonios, se recopilarán todo tipo de pruebas e informes médicos, como el resultado de la autopsia que se le está practicando al fallecido, para poder esclarecer lo sucedido y determinar si realmente fue un accidente o no.

Sin embargo, al haber de por medio un arma de fuego, el protocolo establece que hay que abrir una investigación judicial de oficio, independientemente de que los primeros indicios de la Guardia Civil apunten a que el arma de disparó de manera “accidental”. El resultado de la autopsia va a ser clave en este caso para determinar con precisión si realmente todo se trata de una fatal y accidentada tragedia.

Así se produjo el supuesto accidente

Según ha confirmado el mismo medio, el investigado y el fallecido mantenían una estrecha relación, eran compañeros y amigos de cuadrilla y “siempre iban juntos” a las cacerías. El entorno de ambos ha permitido saber al mismo medio que el incidente se produjo cuando estaban guardando las armas y los perros en el coche tras terminar la jornada.

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El arma se disparó cuando el investigado estaba guardándola en el coche y, con mala suerte, presuntamente le dio sin querer en el costado a su compañero. Fue la cuadrilla la encargada de dar el aviso a los servicios de emergencia y a las autoridades, aunque poco pudieron hacer por él, porque murió en el acto.