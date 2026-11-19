Claudia Barraso 19 NOV 2026 - 19:01h.

Los bomberos tienen que atender un incendio en el interior de un centro comercial en Granada

Un cazador de A Caniza, Pontevedra, bajo sospecha por nueve incendios que calcinaron más de 700 hectáreas de terreno

Compartir







Los bomberos han tenido que atender un incendio que se ha provocado en el interior del centro comercial de Granaita. El fuego, según han confirmado los servicios de emergencia, se originó en un asadero de pollos.

El medio ‘Ideal’, ha confirmado que el incendio se produjo casi a las dos de la tarde, cuando varios testigos dieron el aviso a las autoridades de que había fuego en uno de los establecimientos del centro comercial Granaita.

Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, unidades de Bomberos de Granada y agentes de la Guardia Civil, quienes colaboraron en las tareas de extinción del incendio y de la extracción de humos.

Los motivos del incendio

Según ha confirmado el mismo medio, el incendio no dejó ningún herido, únicamente hubo que lamentar daños materiales en el local afectado por el fuego.

Por el momento, las autoridades no han confirmado cuáles han sido los daños materiales y si el local quedó completamente calcinado por el fuego. Así mismo, tampoco confirmaron la causa que inició el incendio y si alguno de sus trabajadores se encontraba en el interior del local cuando se produjo el incidente.