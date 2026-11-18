Europa Press Redacción Galicia Pontevedra, 18 NOV 2026 - 13:23h.

La Guardia Civil le atribuye nueve fuegos registrados entre 2024 y 2025, algunos de ellos con cientos de hectáreas calcinadas y riesgo para núcleos habitados

Los investigadores sospechan que provocaba los incendios para enfrentar a los cazadores de un coto con los de las zonas libres

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La Guardia Civil y agentes de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) investigan a un vecino de A Caniza (Pontevedra), de 49 años de edad, como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal, y al que le atribuyen nueve incendios registrados entre los años 2024 y 2025.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra y de la Xunta, el pasado 13 de noviembre se ha tomado declaración, como investigado, a este hombre, de nacionalidad española, a quien se le vincula con varios incendios, entre ellos los ocurridos el 15 de abril y el 4 de septiembre en Crecente, que quemaron 169 y 267,62 hectáreas respectivamente.

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También se le atribuye un incendio forestal en A Caniza registrado el 3 de julio de 2025, en el que ardieron 295 hectáreas. Tanto este fuego como el del 4 de septiembre obligaron a activar la situación 2 del Pladiga, por la proximidad de núcleos habitados.

Seguía un mismo patrón de quema y objetivo

La investigación se inició el 15 de abril de 2024, cuando se detectó en el punto de inicio un artefacto incendiario casero con mecha retardante. Posteriormente, en otros 4 incendios de la zona se detectó el mismo artefacto incendiario, correspondiendo además con un mismo patrón de quema y objetivo: los límites de los Terrenos Cinegéticamente Ordenados (TECOR).

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Durante el transcurso de la investigación los agentes sospecharon que la motivación de los incendios forestales estaría relacionada con la actividad cinegética. Así, la persona investigada habría estado buscando "iniciar desavenencias entre los cazadores pertenecientes al TECOR y los cazadores de las zonas libres, a la que él pertenecía".

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En el año 2025 se continuaron encontrando artefactos incendiarios de idénticas características en hasta 4 incendios forestales. En el incendio de julio de 2025, los agentes de la UIFO obtuvieron obtuvieron una imagen que reafirmó a los investigadores la sospechas sobre esta persona.

A partir de ahí, se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el sospechoso, hasta el momento de su toma de declaración, y en el año 2026 no se produjeron incendios relevantes en la zona.

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Los agentes observaron conductas nocturnas compatibles con la caza furtiva, hasta que la noche del 11 de septiembre de 2026 la Patrulla del SEPRONA de Tui le intervino en su vehículo una carabina del calibre 22, así como munición y diferente material de despiece.

Las Diligencias Policiales fueron entregadas en el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 2 de Ponteareas (Pontevedra), en donde se encuentra abierta la causa.