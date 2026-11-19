El hombre se precipitó voluntariamente desde el piso, ubicado a una altura de unos tres metros

Muere un hombre atropellado por un camión de reparto de comida en la parte trasera del Hospital Materno de Málaga

Compartir







Una mujer de 35 años ha resultado herida grave la mañana de este jueves al ser apuñalada en una vivienda de Villarejo de Salvanés. Además, un hombre ha sido arrestado como presunto autor tras haberse lanzado al vacío desde el piso después de que se produjese el apuñalamiento.

Los hechos se han producido en torno a las 10:27 horas en el interior de una vivienda ubicada en la calle Pozo Hondón de Villarejo de Salvanés, según han informado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A la llegada al lugar de los sanitarios del Summa 112, han localizado a una mujer de 35 años que presentaba una herida de arma blanca en el tórax que le ha provocado un neumotórax abierto, según ha explicado María Redondo, jefa de guardia de este servicio. Tras ser estabilizada en el lugar, ha sido trasladada en helicóptero, estable pero grave, al Hospital 12 de Octubre. Asimismo, el personal sanitario ha atendido a un hombre de 43 años que presentaba una fractura de muñeca tras haberse precipitado voluntariamente desde el piso, ubicado a una altura de unos tres metros.

Agentes de la Guardia Civil personados en el lugar han procedido a su detención como presunto autor del apuñalamiento, según han indicado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Debido a las heridas, ha sido evacuado al Hospital de La Paz, con pronóstico moderado para su valoración.

La Guardia Civil se encarga de la investigación del caso, en el que, por el momento, se estudian todas hipótesis, incluida la violencia de género.