El 112 de Andalucía ha confirmado la muerte de un varón que ha sido atropellado por un camión de reparto de comida en Málaga

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Un varón ha fallecido este jueves por la mañana tras ser atropellado por un camión en Málaga, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Concretamente, un camión de reparto de comida ha dado marcha atrás en la parte trasera de la zona de Urgencias del Hospital Materno Infantil de Málaga, atropellando mortalmente a este hombre, que caminaba como peatón.

El atropello ha ocurrido a las 11.25 horas de la mañana, justo en el lugar donde los proveedores de comida, bebida, medicamentos y cualquier tipo de material médico que necesita el hospital suelen estacionar para descargar su mercancía.

El fallecido podría ser un paciente del hospital

El teléfono 112 ha recibido el aviso del suceso cuando un ciudadano ha alertado de un camión que había atropellado a una persona en el recinto del Hospital Materno Infantil de la capital. De inmediato, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Por último, fuentes sanitarias han indicado al 112 que el varón ha fallecido en el acto por el impacto del vehículo y que no se ha podido "hacer nada por salvar su vida". Por el momento, no han trascendido los datos de la persona fallecida, pero las fuentes del diario SUR apuntan a que podría ser paciente del centro, hombre y de edad avanzada.

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Policías locales, nacionales y sanitarios permanecen a esta hora en el lugar a la espera de que llegue la comisión judicial, con su correspondiente forense, para levantar el cadáver, según el mismo medio andaluz.