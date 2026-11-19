La mujer de David, también policía en Zamora, ha querido informar de la última hora del agente de la Policía Nacional a través de una carta

El policía herido en Medina del Campo recibió 17 puñaladas de su agresor, con el que forcejó y realizó dos disparos

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Medina del CampoEl martes 17 de noviembre a primera hora de la tarde, David, un policía de 46 años que trabajaba en la oficina de denuncias de la comisaría de Medina del Campo, fue brutalmente atacado en su puesto de trabajo. Ese martes, un vecino entró en la comisaría de la localidad vallisoletana con un cuchillo y asestó 17 puñaladas a este agente.

Durante la agresión, se produjo un intenso forcejeo entre el policía y su atacante y el primero efectuó dos disparos reglamentarios con su arma de dotación. Uno de los proyectiles alcanzó al atacante en un brazo, ocasionándole una herida con orificio de entrada y de salida, si bien las lesiones fueron de 'carácter leve'. La peor parte se la llevó David, el agente que recibió 17 puñaladas.

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La mujer de David informa a través de un comunicado de la última hora del agente

El agente continúa ingresado en el Clínico de Valladolid, donde permanece estable, dentro de la gravedad, mientras que el atacante resultó herido leve y está detenido a la espera de pasar a disposición judicial.

Su mujer, también policía en Zamora, ha querido informar de la última hora del agente de la Policía Nacional.

A través de un comunicado emitido para amigos y para la comunidad policial, la mujer del policía ha informado sobre la evolución del agente que ha tenido que ser intervenido en dos ocasiones y que continúa ingresado a la espera de su evolución.

La carta íntegra de la mujer del policía herido tras ser apuñalado en Medina del Campo

"Buenos días a todos… Permitidme que os mande el mismo mensaje a familia y amigos, porque las comunicaciones institucionales si han existido, se han acabado. Después de la operación en Medina del Campo, David fue trasladado a Valladolid, al Hospital Clínico y mi ángel, Javi Quevedo, con todos mis compañeros y los suyos, que no me han dejado sola ni un momento, me llevó pegada a la ambulancia hasta el Hospital sin separarnos de él. Antes de meterlo a Urgencias me permitieron verlo dentro de la propia ambulancia y doy gracias por ello al médico y a las dos enfermeras porque es algo que no olvidaré jamás, ellos saben por qué. Después del ingreso, pudimos ver a David, ya unas horas después, a media noche, mi hermana y yo, 5 minutos. Estaba lleno de cables y de apósitos debajo de cada uno de los cuales, tiene una lesión de cuchillo. Las más graves están en el pecho y la espalda.

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El es fuerte y valiente, y se ha defendido tanto que con 17 puñaladas sigue luchando. Cuando volvíamos a Zamora 'obligados' a marcharnos a casa a descansar porque hasta las 11:00 de esta mañana no tendríamos información y nueva visita, recibo una llamada del hospital, de sus médicos, diciendo que van a intervenirlo de nuevo porque ha perdido mucha sangre por una de las múltiples lesiones que tiene en la espalda y escápula, la cual sigue sangrando mucho con riesgo de hemostasia. Nos piden que no acudamos al hospital y confiemos en ellos, que si todo empeora nos llamarán. Y yo confío en ellos, les he confiado la mitad de la vida que me queda.

Dos horas después, de madrugada, nos comunican que la herida está cauterizada, nueva transfusión y dentro de la gravedad, vuelve a estar estable. Nuevo TAC con contraste y comprueban que todo está sellado. Sigue luchando, no va a rendirse ahora, como no lo ha hecho nunca. He visto a los nenos esta mañana antes de volver al hospital. Les he dicho que me pregunten todo lo que quieran, que no les voy a mentir y les he pedido que confíen en su padre, que hace pocas promesas pero no nos ha fallado nunca en ninguna.

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Hacen que se ríen pero veo el miedo en sus ojos y, muy a mi pesar, ellos en los míos, cuando les recuerdo lo que siempre provoco a papá cuando le digo 'no vayas a dejarme sola en este puto pueblo'. 'No quisiera', responde siempre él…, y no lo hará, yo sé que no lo hará, con lo que nos ha costado estar juntos.

Les he contado que le he dicho al oído, a pesar de que las enfermeras dicen que no me escucha, que la barba corta le queda muy bien, que es el hombre más valiente del mundo, y que ya está a salvo… y que sigue oliendo muy bien, a su colonia, la que tanto le gusta robar a Martin… y que pronto estará recuperado para volver a casa. De vuelta al hospital, por primera vez en mi vida, siento un miedo atroz que no me deja ni respirar… pero es sólo mi impresión, porque respiro, y aquí estamos los Montes-Álvarez con nuestro lema, 'ya queda poco, mi amor'.

Mi cuñada está destrozada y mi hermana, que ha sobrevivido a un atentado de ETA, dice que no puede ser posible que no esté pasando todo esto ahora. Tengo el corazón hecho añicos y esparcidos por el suelo de todos aquellos lugares del mundo en los que tenemos familia y amigos. No me gusta el odio porque es un mal pegamento.

Gracias a todos vosotros, a los que con un pensamiento, un abrazo directo o interpuesto, o un mensaje que habré leído pero posiblemente no contestado, os habéis agachado compartiendo nuestro dolor, para recoger uno de esos pedacitos y devolverlo a mi mano. Prometo recomponerlo entero cuando todo esto acabe. Ya habrá tiempo de pedir justicia, que en eso somos también expertos. Ahora sólo te queremos de vuelta, papá. Gracias infinitas, a todos", escribe la mujer del agente herido.