El coche de la víctima se encontraba detenido en el arcén cuando se produjo el impacto

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid actuaron realizando las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP)

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MadridUna mujer ha resultado herida muy grave en la noche de este jueves tras colisionar un camión contra su turismo averiado en el kilómetro 26 de la carretera M-50 de Madrid.

El coche de la víctima, de entre 40 y 50 años, se encontraba detenido en el arcén cuando se produjo el impacto, según ha informado Emergencias Madrid.

Efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid rescataron a la conductora atrapada en el interior e iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), una intervención en la que colaboraron dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

La víctima, trasladada al hospital tras ser reanimada

A su llegada al lugar del siniestro, los sanitarios de Samur-Protección Civil lograron revertir la parada que sufría la mujer y la trasladaron en estado muy grave a un hospital.

Por su parte, agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de realizar el correspondiente atestado para esclarecer las causas del accidente.