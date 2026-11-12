En los últimos años, el intérprete ha compaginado su carrera artística con su pasión por el automovilismo

El cambio de vida de Frankie Muniz, protagonista de 'Malcolm', tras sufrir nueve conmociones cerebrales

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El actor Frankie Muniz, conocido por interpretar a Malcolm en la popular serie de televisión 'Malcolm', ha tenido que ser trasladado de urgencia a un hospital tras sufrir un aparatoso accidente mientras participaba en una sesión de entrenamientos en el circuito de Daytona International Speedway, en Florida.

El intérprete, que en los últimos años ha compaginado su carrera artística con su pasión por el automovilismo, ha tenido que someterse a una evaluación tras el incidente.

La noticia ha generado preocupación entre sus seguidores, sobre todo después de que su equipo confirmara que había sido evacuado del circuito y necesitaba atención médica. Sin embargo, las últimas informaciones sobre su estado de salud han traído tranquilidad. Muniz ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra fuera de peligro.

Los detalles del accidente

El incidente tuvo lugar este pasado miércoles, 11 de noviembre, cuando el intérprete de 40 años se encontraba preparando su participación en el Ford Proud to Honor Veterans Day Classic, una competición benéfica organizada en Daytona. Muniz tenía previsto formar parte de la prueba representando al equipo Air Force, junto al piloto de NASCAR Austin Cindric.

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Durante una de las vueltas de entrenamiento, el vehículo que conducía sufrió un accidente que obligó a activar el dispositivo de seguridad del circuito. Todo se produjo en una zona del trazado de carretera interior del circuito, donde el Mustang pilotado por Muniz terminó chocando frontalmente contra una barrera de neumáticos.

La intervención de los equipos de seguridad fue necesaria para poder sacar al actor del vehículo. De hecho, los trabajadores tuvieron que cortar el techo del Ford Mustang para facilitar su extracción.

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Aunque en un primer momento no trascendieron demasiados detalles sobre lo ocurrido, las imágenes de después del coche con significativos daños daba una idea preocupante de la violencia del impacto.

Su estado de salud

Pese a lo aparatoso del accidente, Muniz permaneció despierto y consciente. Su equipo, Team Reaume, confirmó la noticia a través de un comunicado en redes sociales en el que explicó que el piloto había sufrido un incidente durante los entrenamientos y había sido trasladado a un centro médico cercano para someterse a nuevas pruebas.

"Está despierto y alerta", aseguraron, al mismo tiempo que agradecieron las muestras de preocupación y pidieron respeto por la privacidad del actor mientras se conocían más detalles sobre su evolución.

Apenas unas horas después del accidente, recibió el alta hospitalaria y pudo explicar personalmente cómo se encontraba.

Muniz ha reconocido que estaba "un poco dolorido" y "decepcionado" por no poder participar en el evento Proud to Honor de Ford por este motivo. "Tenía muchas ganas de honrar el servicio de nuestros veteranos y competir contra estos increíbles pilotos", ha manifestado.

Bryan Cranston, pendiente de su compañero de 'Malcolm'

Uno de los detalles que no ha pasado desapercibido fue la presencia de Bryan Cranston en Daytona. El actor, que interpretó a Hal, el padre de Malcolm en la ficción televisiva, tenía previsto acudir al evento para apoyar a quien fue su hijo en la pequeña pantalla. Sin embargo, el accidente impidió que Muniz participara en la carrera.

La relación entre ambos actores sigue siendo uno de los recuerdos más queridos por los seguidores de 'Malcolm', una serie que convirtió a Muniz en una de las grandes estrellas juveniles de principios de los años 2000.