Claudia Barraso 20 NOV 2026 - 20:09h.

Un vecino de la zona vio por el balcón del piso que había una persona desangrándose en un interior

Una mujer, en estado grave tras ser apuñalada en el pecho por su pareja en Villarejo, Madrid: el detenido se tiró por el balcón tras la agresión

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Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre y a una mujer por la muerte violenta de un vecino de Malgrat de Mar, de 36 años. Así lo han confirmado las autoridades tras encontrarse el cadáver en un piso de la localidad.

Según ha confirmado ‘El caso’, los detenidos estaban en el piso de la avenida Bon Pastor, en el Maresme, cuando los agentes entraron en la vivienda junto a los sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Fueron arrestados sobre las doce y media de la madrugada.

La víctima estaba viva cuando las autoridades llegaron, sin embargo, terminó falleciendo a los pocos minutos sin que los sanitarios pudiesen hacer nada por salvarle la vida. Presentaba heridas provocadas por un arma blanca, incompatibles con la vida.

La División de Investigación Criminal de los Mossos investiga ahora el papel de cada uno de los detenidos en el asesinato de la víctima. Por el momento, las autoridades no han trasladado más información sobre el caso ya que hay una investigación abierta, por lo que no han confirmado la identidad ni las edades de los detenidos y las víctimas.

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Una persona vio a través del balcón a la víctima

A las cinco de la tarde, una persona dio el aviso a los servicios de emergencia alertando de que había un hombre que estaba perdiendo mucha sangre en un piso del número 34 de la avenida Bon Pastor, al lado de la plaza de l’Àncora’, cuyo balcón del piso da al lugar.

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Los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Local de Malgrat, quienes acompañaron a los efectivos de los servicios de emergencia. Intentaron reanimar al hombre que encontraron desangrado en el suelo de la vivienda, pero sin éxito.