La víctima del apuñalamiento en un parque de Madrid es el cabecilla de la banda latina Dominican Don't Play

Un joven de 27 años resulta herido muy grave de tres puñaladas en una agresión en Madrid

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MadridHerido de gravedad el cabecilla de la banda latina Dominican Don't Play tras recibir tres puñaladas en un parque madrileño. El joven, de 27 años, se encontraba sentado junto a varios amigos cuando se produjo el ataque.

Según los testigos, los agresores llegaron de forma repentina en patinetes y huyeron después de apuñalarle en el tórax y en la axila. La Policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas entre grupos rivales.

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Trasladado al Gregorio Marañón

El joven de 27 años ha sido trasladado por el SAMUR-PC intubado y "muy grave" al Hospital Gregorio Marañón a causa de tres heridas por arma blanca en axila y tórax.

El suceso ha tendido lugar en la calle Hermanos García Noblejas con calle Ghandi, en el barrio de Ciudad Lineal, sobre las 21.45 de este martes, según ha informado Emergencias Madrid.

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La Policía Nacional ya investiga lo ocurrido, y ha contado con colaboración de la Policía Municipal que ha escoltado a la ambulancia hasta el centro sanitario.

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Tres miembros activos de los DDP admiten su pertenencia a la banda para evitar la prisión

Precisamente, el ataque ha ocurrido el mismo día que tres miembros activos de la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP) reconocían en el juicio su pertenencia a esta organización criminal en el marco de un acuerdo de conformidad alcanzado entre sus defensas y la Fiscalía, con el objetivo de rebajar las condenas inicialmente solicitadas y evitar su ingreso en prisión.

El Ministerio Público solicitaba inicialmente cinco años de cárcel para cada uno de los acusados por un delito de pertenencia a organización criminal. Con la rebaja, la pena a imponer se queda en dos años de prisión.

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La Fiscalía les atribuía formar parte activa de esta banda latina, asentada en Madrid y organizada en distintos capítulos o 'coros', con una estructura jerárquica, reparto de funciones, reuniones periódicas y normas internas.

Según el escrito de acusación, los DDP tienen su origen en Manhattan (Nueva York) a principios de los años 90 y comenzaron a implantarse en España en 2004. En la Comunidad de Madrid, la organización cuenta con siete capítulos y mantiene mecanismos de financiación a través de cuotas de sus integrantes y de los beneficios obtenidos mediante actividades delictivas.

El Ministerio Público sostiene que la banda persigue el control territorial de calles y barrios mediante agresiones, amenazas y coacciones, tanto contra miembros de grupos rivales como contra personas ajenas a estas organizaciones. Entre sus actividades figuran los robos con violencia, las lesiones, las amenazas, el tráfico de drogas y la tenencia ilícita de armas.

En relación con los acusados, el escrito recoge distintas identificaciones y actuaciones policiales a lo largo de varios años por hechos vinculados a la actividad de los DDP. Entre ellas figuran detenciones por robos con violencia, lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas.

La Fiscalía consideraba los hechos constitutivos de un delito de pertenencia a organización criminal, previsto en el artículo 570 bis del Código Penal, y solicitaba para cada uno cinco años de prisión, además de inhabilitaciones especiales. También interesaba la disolución de la banda.