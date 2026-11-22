El niño habría caído accidentalmente después de subirse a algún elemento próximo a la ventana

El bebé ha sido evacuado en un helicóptero hasta la helisuperficie del Hospital La Fe de València

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El bebé de 20 meses que había sido trasladado al Hospital La Fe de València con politraumatismos y fractura de cráneo tras una caída desde un primer piso en la localidad castellonense de Xilxes, ha muerto este sábado. El pequeño no ha podido superar las graves lesiones que sufría, según 'El Periódico Mediterráneo'.

"Descansa en paz pequeño. Nuestros corazones, rotos en pedazos", han escrito algunos de los familiares de la víctima en sus perfiles de redes sociales. La localidad de Xilxes se encuentra conmocionada por lo sucedido. Como informaron ayer fuentes municipales, la pareja "se desvivía por su hijo" y tuvo que recibir apoyo de una trabajadora social tras lo sucedido.

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Los vecinos le prestaron asistencia al bebé

El aviso se recibió a las 12:21 horas del sábado 21 de noviembre y el CICU ha movilizado una unidad de SAMU que ha atendido en el lugar al menor por politraumatismos y fractura de cráneo. Los hechos se han producido en un edificio próximo al colegio del municipio.

Según 'Mediterráneo', los primeros que le han prestado asistencia al bebé han sido los propios vecinos de la zona. Entre ellos, había una médica, que le habría estado practicando técnicas de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios de Emergencias.

El bebé ha sido evacuado en helicóptero

El niño habría caído accidentalmente después de subirse a algún elemento próximo a la ventana, tal y como avanzaron desde 'Mediterráneo' y 'La Vanguardia'. De momento, se desconocen más detalles de lo ocurrido.

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El bebé ha sido evacuado en un helicóptero hasta la helisuperficie del Hospital La Fe de València y otro SAMU lo ha trasladado de la helisuperficie al propio hospital.

La Guardia Civil ha confirmado a EFE que hay una investigación abierta, sobre las circunstancias de los hechos, que lleva a cabo equipo territorial de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana.