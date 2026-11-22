Iván Sevilla 22 NOV 2026 - 13:28h.

El incendio se registró a las 6:55 horas en una casa unifamiliar de la calle Margarida en Sant Quirze, Barcelona

Los bomberos hallaron a la víctima mortal inconsciente en el interior del domicilio, que estaba repleto de humo

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BarcelonaUn hombre cuya edad no ha trascendido ha muerto este domingo 22 de noviembre tras incendiarse la cocina de una vivienda ubicada en la localidad de Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

Según ha precisado el Govern, el aviso del fuego lo recibieron los Bomberos de la Generalitat de Cataluña a las 6:55 horas de la madrugada. Se movilizaron de inmediato hasta la calle Margarida.

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A su llegada comprobaron que en una casa unifamiliar se había producido el suceso, pero las llamas quedaron "extinguidas rápidamente", sin más afectaciones a otras estancias. Aunque el domicilio sí se había llenado de humo.

Varón inconsciente en el interior de la vivienda

En el interior hallaron a un varón inconsciente y, pese a que intentaron recuperarlo con maniobras de RCP, no lo consiguieron, confirmando su fallecimiento los sanitarios también desplazados al lugar.

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Acudieron hasta cinco dotaciones de bomberos de los parques de Sabadell y Cerdanyola del Vallès. Además de una patrulla de los Mossos d'Esquadra y cuatro ambulancias. Se investiga la causa del incendio.