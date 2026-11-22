El siniestro ha ocurrido en la N-630, en el punto kilométrico 557

Muere un hombre de 37 años en un accidente de tráfico en Urroz, Navarra

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Una persona ha fallecido en una colisión múltiple en Cáceres, en la que en principio se habrían visto implicados dos turismos y un autobús, este sin pasajeros, según informa la Guardia Civil.

El siniestro ha ocurrido en la N-630, en el punto kilométrico 557, entre la rotonda de Ceres Golf y el Ferial de la ciudad. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos para excarcelar a los ocupantes de los vehículos.

En el lugar se encuentran patrullas de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Se ha establecido el desvío de la circulación por un camino paralelo a la carretera del ferial.