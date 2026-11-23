El coche se dio a la fuga tras el siniestro y los agentes tratan ahora de identificarlo y dar con su conductor.

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La Policía Local de Sevilla busca ayuda para localizar al conductor de un vehículo que atropelló a un joven de 22 años la madrugada de este sábado en el Barrio El Porvenir. Se dio a la fuga en la calle Cardenal Bueno Monreal, en el barrio de El Porvenir. El coche se dio a la fuga tras el siniestro y los agentes tratan ahora de identificar a su conductor.

La Policía de Sevilla, a través de sus redes sociales, ha difundido la descripción de un turismo que conducía el conductor, sospechoso de ser el responsable de un atropello ocurrido en la calle Cardenal Bueno Monreal, del barrio sevillano. busca. El vehículo de color oscuro, sería "Volkswagen Golf, Seat Arosa o similar, que podría haber quedado con daños en el capó y en la luna delantera a consecuencia de su impacto con el joven.

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Según la información facilitada por los agentes, el atropello se produjo a las 3:40 horas de la madrugada de viernes a sábado, cuando el vehículo circulaba por la calle Cardenal Bueno Monreal en sentido Juan Pablo II.

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La Policía local ha pedido colaboración después de que un joven de 22 años resultara herido en este atropello y tuviera que ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Un testigo presencial alertó del atropello al joven y de la fuga del conductor, que ni siquiera se detuvo ante lo ocurrido, según informaron fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía.