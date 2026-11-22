El accidente ha ocurrido en la avenida del President Companys de Badalona

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Dos personas han fallecido este domingo en el accidente que han sufrido con la motocicleta en la que viajaban en Badalona, ha informado el ayuntamiento de esa localidad barcelonesa. Según informa 'ElCaso.com', las víctimas eran dos jóvenes de 26 años. Los sanitarios han intentado hacer todo lo posible para salvar la vida de los dos ocupantes de la moto, pero, desafortunadamente, no ha sido posible reanimarlos.

El accidente ha ocurrido a primera hora de este domingo en la avenida del President Companys de Badalona. Desde el 112 han movilizado varias patrullas de la Guàrdia Urbana de Badalona, así como ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que se han desplazado inmediatamente hasta el lugar del accidente.

Todo apunta a un exceso de velocidad

Según el ayuntamiento, las primeras investigaciones apuntan a un exceso de velocidad como causa del siniestro. La moto ha cogido una recta cuando bajaba por la avenida y el conductor ha perdido el control, sin que pudiera redirigir o detener el vehículo a tiempo.

El Ayuntamiento de Badalona han confirmado que las dos víctimas mortales de este siniestro eran vecinos del municipio.