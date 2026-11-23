Europa Press Redacción Cataluña 23 NOV 2026 - 17:36h.

El servicio de Parcs i Jardins del Ayuntamiento de Barcelona ha encargado un estudio para esclarecer los motivos de la caída del árbol

Matan a tiros a un hombre frente a un bar de Barcelona: buscan al autor que se ha dado a la fuga tras el ataque

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BarcelonaUna mujer ha muerto en el hospital tras resultar herida grave por la caída de un árbol en la avenida Meridiana de Barcelona el 12 de noviembre, han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

Según ha avanzado este lunes el 'Tot Barcelona', el accidente se produjo a la altura de la calle Garcilaso y resultó en dos peatones heridos, uno de los cuales es la mujer, que falleció "unos días después".

El servicio de Parcs i Jardins del Ayuntamiento de Barcelona ha encargado un estudio para esclarecer los motivos de la caída del árbol.