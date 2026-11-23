Una de las botellas incendiarias ha provocado un pequeño fuego en el exterior del recinto

Además, se ha localizado una mochila en el murete exterior de la comisaría que podría contener más botellas de características similares

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PalenciaLa Policía Nacional ha confirmado que sólo ha prendido una de las cuatro botellas incendiarias de fabricación casera lanzadas en la madrugada de este lunes, 23 de noviembre, a la Comisaría Provincial y ha precisado además que el fuego originado se ha extinguido por sí solo por la "escasa potencia" de estos artefactos.

El entorno del recinto policial ha sido acordonado como consecuencia de que los agentes han localizado una mochila que contenía otros ocho artefactos incendiarios, según ha explicado a EFE fuentes de la investigación y de la Subdelegación del Gobierno.

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Un pequeño fuego

El lanzamiento de esos objetos incendiarios ha provocado un pequeño fuego en el exterior del recinto, en concreto en la parte posterior de la Comisaría, donde ya ha comenzado la investigación policial para tratar de esclarecer lo ocurrido e identificar al autor o autores del ataque.

Al parecer los hechos se han producido en torno a las seis y media de la mañana y ha sido un policía que acababa su turno y se iba a meter en su vehículo el que ha visto a una persona lanzar varios objetos sospechosos, aunque únicamente el último de ellos ha llegado a explotar y generado llama.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado que, como consecuencia de los ocurrido, ha sido activada la denominada 'Circular 50', referida al protocolo de respuesta ante atentados terroristas o incidentes graves con sospecha de amenaza o artefacto terrorista.

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A su vez, en toda la ciudad de Palencia se ha desplegado la denominada 'Operación Jaula' para tratar de evitar que el autor o autores de este ataque pueda huir de la zona, ha detallado la Subdelegación