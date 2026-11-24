Había aprovechado un descuido para introducirse en los bajos del autobús del Almería estacionado a las puertas de los vestuarios tras finalizar el partido

El vehículo no se iba a dirigir hacia el puerto de Ceuta para embarcar hasta el día siguiente

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CeutaLa Policía Nacional ha localizado durante la noche del lunes a un migrante, de nacionalidad marroquí, escondido en los bajos del autobús del Almería cuando el vehículo estaba estacionado a las puertas de los vestuarios del estadio Alfonso Murube, en Ceuta.

Según ha podido saber EFE, el hallazgo se ha producido a la finalización del partido que ha enfrentado al Ceuta con el Almería, correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga Hypermotion.

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El autobús del Almería se encontraba estacionado a las puertas de los vestuarios cuando los agentes policiales advirtieron un movimiento sospechoso en los bajos del vehículo. La inspección permitió localizar a un migrante marroquí que había aprovechado un descuido para introducirse en los bajos del autobús.

Aún así, el vehículo no se iba a dirigir hacia el puerto de Ceuta para embarcar hacia Algeciras (Cádiz) ya que la expedición del Almería hace noche en la ciudad ceutí, por lo que el embarque no se iba a producir hasta el martes a primera hora.

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El migrante ha sido trasladado en un vehículo de la Policía Nacional a las dependencias policiales para proceder a los trámites pertinentes.

Un hecho ya vivido este mismo año

Esta situación es la segunda vez que se produce esta misma temporada ya que en el mes de septiembre un menor marroquí de 17 años viajó como polizón escondido en los bajos del autobús del Real Valladolid y fue descubierto tras cruzar el Estrecho.

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Tras más de una hora por autovía y unos 100 kilómetros recorridos, el menor comenzó a golpear la estructura y a pedir auxilio cerca de Jerez de la Frontera (Cádiz), alrededor de las 22:00 horas del domingo 20 de septiembre.

La expedición vallisoletana paró en una estación de servicio, le dio agua, comida y ropa, y el médico del club, Alberto López Moreno, le atendió hasta la llegada de la ambulancia y la Guardia Civil.

En los dos casos se trata de migrantes que entraron en la ciudad a finales de julio con motivo de la entrada masiva.