La joven denunció ante la Policía que llegó a estar encerrada con llave, además de haber recibido abusos, maltratos y agresiones sexuales

En las declaraciones también destacó que el supuesto maltratador la coaccionaba para obligarla a mantener relaciones sexuales, llegando a chantajear con difundir imágenes de ella desnuda

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MálagaUna chica se vio obligada a escapar e irse de Málaga, ciudad donde vivía con su ex, para refugiarse y denunciar los malos tratos que recibía por su ex pareja. La joven denunció ante la Policía que llegó a estar encerrada con llave, además de haber recibido abusos, maltratos y agresiones sexuales. Tras huir e imponer la denuncia en otra provincia, la Policía Nacional pudo detener al hombre por presuntos delitos de violencia de género y detención ilegal contra su expareja.

Según los testimonios de la denunciante, ambos llevaban dos años de relación, aunque llevaba meses, desde septiembre, sufriendo los episodios de amenazas, control y agresiones que le llevaron a escapar y denunciar lo ocurrido. El primero de estos episodios, según declaró, sucedió tras negarse a entregar su teléfono móvil a su ex, por lo que el hombre decidió encerrar con llave a la chica en una habitación.

En las declaraciones dadas a la Policía, también destacó que el supuesto maltratador la coaccionaba para obligarla a mantener relaciones sexuales, llegando a chantajear con difundir imágenes de ella desnuda. Declara que una de las anteriores ocasiones en las que había intentado huir, el denunciado la habría amenazado hasta con un cuchillo.

Libertad provisional para el acusado

La denunciante expuso estos hechos en otra provincia andaluza, donde un juzgado de Violencia sobre la Mujer decretó una orden de protección que prohíbe al sospechoso acercarse a ella a menos de 300 metros, sin necesidad de oírlo previamente en declaración. Al día siguiente, el 17 de noviembre, el hombre, de 26 años y origen maliense, de donde también es natural la víctima, fue detenido en Málaga.

Tras pasar a disposición de la magistrada de guardia de la plaza número 4 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Málaga, el arrestado se acogió a su derecho a no declarar y quedó en libertad provisional, una vez informado de las medidas cautelares acordadas en aquel juzgado y ratificadas en Málaga.

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Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el individuo permanece investigado por la presunta comisión de delitos de amenazas, lesiones, contra la intimidad, detención ilegal y agresión sexual. Será la investigación judicial de la plaza de violencia de Málaga la que determine los delitos por los que finalmente se le acabe acusando en el procedimiento.