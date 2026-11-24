Pelicot reconoce que se siente es completamente consternada y humillada por la difusión de estas imágenes

La editorial ha lanzado un comunicado para pedir disculpas y ha rechazado que las imágenes muestren violaciones explícitas

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Gisèle Pelicot, víctima de las violaciones organizadas por su exmarido Dominique Pelicot durante una década, ha denunciado que emprenderá acciones legales contra la editorial Tinbad por difundir imágenes íntimas realizadas sin su consentimiento para promocionar un libro que sugiere que fue cómplice de lo que sufrió.

El semanario satírico Le Canard Enchainé afirma que la editorial facilitó a varios periodistas estas imágenes -supuestamente obtenidas por su exmarido y sin el consentimiento de Pelicot- para "generar interés" en el libro que están promocionando titulado Control: Los callejones sin salida de una historia de éxito y que se publicará el 26 de noviembre.

La editorial admite que no obtuvo la autorización de Pelicot

El libro habla del caso Pelicot en uno de sus capítulos. Christelle Mercier, editora y responsable de Tinbad, ha admitido al medio citado no haber obtenido la autorización de Pelicot para difundir dichas imágenes, las cuales, según ella, se distribuyeron para demostrar que Pelicot "no era ni una santa ni totalmente inocente".

Su equipo legal ha arremetido contra la editorial y ha criticado duramente esta decisión: "Utilizar imágenes íntimas de un caso penal para promocionar un libro que cuestiona un proceso judicial en el que todos los implicados fueron juzgados me parece algo despreciable". Así lo ha destacado Stéphane Babonneau, abogado de Pelicot, en declaraciones al diario Libération.

"Hoy me encuentro, una vez más, humillada, expuesta y herida", lamenta

Pelicot fue drogada con sedantes y violada por su exmarido durante casi 20 años. Un periodo en el que otros hombres, que contactaban con su entonces pareja, también la agredían sexualmente. Al finalizar el juicio en su contra, que se alargó durante cuatro meses, medio centenar de hombres fueron declarados culpables y condenados; solo uno de ellos presentó un recurso de apelación.

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Ahora, Pelicot reconoce que se siente es "completamente consternada" y "humillada" por la difusión de este material, que se ha realizado sin su consentimiento e incluye fotografías en las que aparece desnuda. Estas fotografías habrían sido obtenidas del sumario de juicio celebrado en Aviñón, ya que los abogados de varios acusados pidieron que se exhibiesen.

"Estoy profundamente conmocionada por el hecho de que imágenes de mi vida privada e íntima hayan sido exhibidas y explotadas con fines comerciales", recalca. Pelicot se niega a "permitir que la privacidad se convierta en una herramienta de publicidad". "Hoy me encuentro, una vez más, humillada, expuesta y herida. ¡Como si el calvario del juicio no hubiera sido suficiente!", lamenta. Aunque resalta que hará uso de "todas las herramientas legales necesarias" para acabar con esto.

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La editorial ha lanzado un comunicado para pedir disculpas y ha rechazado que las imágenes muestren violaciones explícitas, pero no ha negado que sea contenido íntimo. De momento, la promoción del libro ha quedado paralizado.