Se convierte en el cuarto crimen mortal de violencia de género en este 2026 en Castilla-La Mancha

Detenido un hombre en relación a la muerte de una mujer en Villarrobledo, Albacete, el pasado viernes

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La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como asesinato machista la muerte de Elena, de 37 años, en Villarrobledo (Albacete) el pasado 19 de noviembre, y que se convierte en el cuarto crimen mortal de violencia de género en este 2026 en Castilla-La Mancha.

El delegado del Gobierno en la comunidad, José Pablo Sabrido, ha condenado el asesinato y ha indicado que la víctima no tenía hijos menores de edad ni existían denuncias previas contra el presunto agresor, con el que mantenía una relación, según ha trasladado la Delegación en nota de prensa.

En principio fue declarado muerte natural a causa de una enfermedad, pero posteriormente la Guardia Civil detuvo a un hombre de 46 años por estos hechos.

El cuerpo se encontró en la finca 'El gordo'

El Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibió el pasado viernes, a la 01:41 horas, un aviso por el hallazgo del cuerpo de esta mujer, de 37 años de edad. El cuerpo sin vida de esta persona habría sido encontrado en la finca 'El gordo' de de la localidad albaceteña, situada en el kilómetro 16 de la CM-3121.

Hasta el lugar se desplazaron entonces la Guardia Civil y una UVI móvil, que certificó el fallecimiento de la mujer por causas naturales debido a una enfermedad, aunque las circunstancias de la muerte no están claras y se ha abierto una investigación al respecto.