Ignacio Nieva tiene 25 años y critica que, aunque se ha mejorado, "todavía hay quien te trata con paternalismo"

Mónica Ibáñez, trabajadora de Envera Castro, cafetería que emplea a personas con discapacidad intelectual: "Todos podemos ser los mejores en algo"

Es integrador social, tiene 25 años, vive en Bilbao, le encanta hacer deporte y tiene un tremendo sentido del humor. Además, sufre parálisis cerebral. Ignacio no quiere que esta circunstancia le defina, lucha en su día a día contra el paternalismo que demasiadas veces tiene que soportar. En el Día de la parálisis cerebral, así vive una de las 120.000 personas que la sufren en España.

"Soy Ignacio Nieva y tengo parálisis cerebral", se presenta, justo antes de lanzarse a una piscina. "Por cómo ando y cómo hablo, a veces hay gente que me trata como si tuviese cinco años", explica.

"Yo soy integrador social, coordino programas para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas usuarias", continúa. "La parálisis cerebral , si no ejercitas el cuerpo, la musculación se atrofia a una velocidad mayor. Yo entreno en un equipo", cuenta.

Ignacio vive su día a día como una persona cualquiera, y es lo que quiere demostrar. "Cuando entro en un local y me tiene que atender una persona, hemos mejorado mucho, pero todavía hay quien te trata con paternalismo", denuncia. "¿Cómo te sentiría? Que le pregunten a la persona con quien estás 'Oye, ¿puede tomarse un kalimotxo, una cerveza?'". "Por eso se pide una estrategia nacional, ¿no? Porque no puede ser que dependiendo de la comunidad autónoma en la que nazcas, tengas unas ayudas u otras", explica.