El proyecto de Envera Gastro surge de la colaboración entre el ayuntamiento de Madrid y Envera, obra social de Iberia

Cinco trabajadores con discapacidad intelectual atienden detrás del mostrador de Envera Gastro, una cafetería muy especial impulsada por el ayuntamiento de Madrid y la obra social de Iberia con el objetivo de servir como herramienta de inclusión laboral y social. Sus trabajadores aplican sin dudarlo el lema de la empresa: "Todos podemos ser mejores en algo".

El local de Envera Castro está en el Centro Cultural Gloria Fuertes, en el distrito de Barajas, y es la primera de su clase en una apuesta de colaboración público-privada que busca fomentar la integración laboral de colectivos vulnerables y mejorar la accesibilidad y los servicios del centro cultural.

Prácticas laborales y formación práctica

La apertura tuvo lugar el pasado 7 de mayo con la presencia del delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y del concejal de Barajas, Juan Peña. Ambos conocieron la oferta gastronómica del nuevo espacio y al equipo humano que lo compone: personas con discapacidad intelectual que trabajan en la cafetería y otras que realizan prácticas laborales como parte de su proceso de inclusión profesional.

El proyecto ya ha hecho posible que cinco jóvenes con discapacidad cuenten con empleo estable y protegido. Además de la plantilla fija, la cafetería dispone de un área destinada a prácticas para alumnos del programa formativo “Cocina Formándote” de Envera, lo que facilita la incorporación futura de estos jóvenes al sector de la hostelería. De este modo, Envera Gastro combina prestación de servicio público y formación práctica en un mismo espacio.

La iniciativa responde a una visión de la inclusión entendida no solo como cumplimiento normativo, sino como valorización del talento, que para los responsables municipales la inclusión laboral se aborda como una inyección de talento, de creatividad y de una perspectiva vital que hace mucha falta. Para los promotores de este proyecto, las personas con discapacidad “nos dan diariamente una lección magistral de resiliencia y de cómo enfocar los problemas” y que, gracias a este tipo de proyectos, “personas que antes podían sentirse invisibles van a convertirse en pilares fundamentales en su equipo de trabajo y van a enriquecer nuestra sociedad”.

La obra social de Iberia a través de Envera

Envera, la organización que colabora en el proyecto, es una entidad sin ánimo de lucro con 48 años de trayectoria fundada por empleados de Iberia con hijos con discapacidad intelectual. La entidad atiende anualmente a más de 5.000 personas con discapacidad y sus familias y cuenta con la acreditación de transparencia de la Fundación Lealtad. Envera ha recibido reconocimientos por su labor, entre ellos el Premio del Ayuntamiento de Madrid a la Inclusión Laboral 2024. La implicación de esta organización asegura que la cafetería no solo sea un espacio de trabajo protegido, sino también un entorno con programas de formación y apoyo adaptados a las necesidades de sus empleados.

Hoy ,1.200 empleados de las diferentes ramas de Envera se encargan, por ejemplo, de la tornillería de los motores o la lencería de los aviones.

El proyecto de Envera Gastro supone un avance en materia de integración social y visibilización de las capacidades profesionales de las personas con discapacidad en entornos laborales competitivos. Al proporcionar empleo estable y protegido, así como prácticas formativas, la iniciativa responde a varias barreras que enfrentan estos colectivos: la falta de oportunidades laborales formales, la escasa visibilidad de sus capacidades y la necesidad de entornos adaptados que permitan un desarrollo profesional sostenido, demostrando que en el viaje de la vida hay plaza para todos.

Usuarios del Centro Cultural Gloria Fuertes y vecinos de Barajas, en Madrid, han recibido positivamente este servicio, que vuelve a ofrecer un punto de encuentro donde se combina trato cercano y calidad en la oferta gastronómica.