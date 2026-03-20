David Jiménez 20 MAR 2026 - 17:03h.

Solo el 5% de personas con síndrome de Down trabaja en el mercado ordinario, por eso Santi y Carmen son una excepción

"Los niños" con Síndrome de Down se hacen adultos

Compartir







Este sábado 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, necesario para seguir concienciando de la necesidad de una sociedad verdaderamente incluyente, respetuosa y sin prejuicios contra las personas con este síndrome.

Carmen es la primera persona con síndrome de Down que obtiene el título de Técnico Medio Sanitario en Farmacia, para lo que ha estudiado mucho. Cuando las horas de estudio se acumulan lo normal es fatigarse. A Carmen también le pasa. “¿Estás un poco hasta la coronilla?” le preguntamos. “Bastante” nos confiesa.

Pero Carmen es perseverante y obstinada. Primero logró seguir los pasos de su hermana: “Cuando vi a mi hermana salir sola, dije: Yo también, quiero ir como ella, de erasmus. Me quiero ir, quiero salir, ver otra vida diferente que no sea tu país, la forma de hablar, de comer”.

Se fue de Erasmus sola a Portugal: "La experiencia me cambió mucho"

Y se fue sola a una residencia con otros estudiantes con y sin discapacidad. De hecho, es la primera estudiante con síndrome de Down que vivió un Erasmus. “Y la experiencia me cambió mucho”, cuenta.

Al regresó continuó sus estudios, y al concluirlos marcó otro hito: ser la primera persona con síndrome de Down que obtiene el título de grado medio sanitario en farmacia y parafarmacia. Desde hace un año trabaja en el hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“La verdad es que se está adaptando fenomenal”, cuenta Sara Salido, responsable de enfermería de la unidad de farmacia del hospital. Por si esto fuera poco, Carmen, sigue estudiando. Ahora para obtener el grado superior en dietética. Y asiste a un curso de cocina para complementarlo. Con tantas obligaciones ha tenido que dejar sus clases de danza, pero de vez en cuando saca tiempo para el baile.

En esta afición se parece mucho a Santi. “A mí bailar me apasiona muchísimo” declara, solemne. También aspira a ser actor, y de hecho, ha actuado ya en películas como 'Los otros lados de la cama''. “Me da paz”. Es lo que siente al practicar otra de sus pasiones, la natación. Su estilo favorito para competir es el estilo más duro. Entrena por las tardes, de lunes a viernes, porque cada mañana trabaja en un hipermercado. “Me gusta mucho. Llevo aquí ya 8 años”

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Down España lanza la campaña #NoSoyYoEresTu

Santi y Carmen son excepción. Porque solo un 5% de personas con síndrome de Down trabaja en el mercado ordinario. Su ejemplo invita a abrir la mirada para lograr un mundo más justo e inclusivo. Es una de las cuestiones que reivindica la asociación Down España en la víspera del Día Mundial del síndrome de Down.

Exigen justicia y respeto y denuncian los prejuicios “invalidantes” que la sociedad sigue teniendo hacia las personas con síndrome de Down. Exponen también, en una campaña que aúna sensibilidad y sentido del humor, cómo los límites están más en los prejuicios del resto que en personas capaces de superar a diario las barreras levantadas en años de prejuicios y desconocimiento.