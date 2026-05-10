Una nueva terapia con células CAR-T ofrece una nueva oportunidad a pacientes que no les ha hecho efecto el tratamiento

Esther se salvó del cáncer de mama tras entrar en un ensayo clínico: "Todos merecemos que nos digan que hay un tratamiento para nosotros"

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A Teresa le diagnosticaron hace ocho años un cáncer de mama agresivo. Tras probar sin éxito los tratamientos convencionales, llegó uno distinto. "Me proponen herceptin o trastuzumab, que es un tratamiento específico para el tipo de tumor que yo tengo, que es un HER 2 positivo", explica ella.

Se trata de un tumor sólido que afecta a una de cada cinco mujeres: "La calidad de vida en ese momento al tener ese tratamiento sube mucho". Ahora, pacientes que no respondieron a este último, tendrán otra oportunidad. "Podrán beneficiarse del ensayo en fase uno que acabamos de abrir", incide Joaquín Arribas, director de Investigación del Hospital del Mar, en Barcelona.

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"Estas células las modificamos en el laboratorio y después la reintroducimos", afirma Arribas

Es una nueva terapia con células CAR-T que normalmente se utilizan para el cáncer hematológico. "Estas células las modificamos en el laboratorio y después la reintroducimos y ahí pues se espera que las células inmunes eliminen las células tumorales y produzcan está respuesta antitumoral", señala Arribas.

En esta primera fase reclutarán a 15 pacientes con este perfil. "Es un momento muy esperanzador. Hemos aprendido a modificarlos y hacerlos mucho más efectivos", dice el director. Esto implicaría un gran cambio en la medicina. "Y esto sería un paso más con estos cánceres sólidos, con cáncer de mama, sobre todo, pero también para otro tipo de cánceres", señala Marta Puyol, directora científica de la Asociación Española contra el Cáncer.

Para Teresa, esto supone una nueva opción: "La tranquilidad de saber que si te vuelve a ocurrir, vas a tener algo disponible que te va a curar y te va a salvar la vida". Y a apostar por la investigación que puede cambiar las historias de muchas personas.

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