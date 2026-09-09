Alberto Rosa 09 SEP 2026 - 20:24h.

La mujer quiere que el caso de su marido sirva para concienciar de la importancia de cumplir las normativas de seguridad

El trabajador muerto en Granada quedó atrapado al vencer hacia el lado inesperado la chimenea dañada por los terremotos: sus compañeros, desolados

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José, de 39 años, sufrió el pasado 4 de septiembre un trágico accidente mortal al caer de un tejado en el que estaba realizando trabajos de mantenimiento en Igualada, en Barcelona. El incidente tuvo lugar en torno a las 16:30 horas en un edificio de la calle de Sant Agustí.

El hombre, que trabaja en una empresa de instalación de tabiques pluviales de Terrassa, deja a una esposa de 37 años y dos niñas de ocho años y nueves meses. “Fue un accidente laboral, cayó del tejado y murió en el acto”, recuerda a la web de Informativos Telecinco Sandra, viuda del trabajador.

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Efectivos de la Policía Local de Igualada, Bomberos de la Generalitat y efectivos del Sistema de Emergencias Médicas localizaron al operario en un patio interior de la casa que se encontraba más cerca al edificio en el que se encontraba trabajando la víctima. El Departamento de Empresa y Trabajo inició los procedimientos habituales y las autoridades investigan el caso.

La investigación trata de esclarecer las circunstancias del accidente

La mujer denuncia que la muerte de su marido se podría haber evitado si se hubieran cumplido las medidas de seguridad. “No llevaban ni casco ni arnés, esa es la realidad. Si lo hubieran hecho no se habría matado”, sentencia a mujer. Otro factor clave que pudo ser determinante en el accidente son las altas temperaturas que se registraron el viernes 4 de septiembre en Igualada a mediodía. "Hacía mucha calor. Es una posibilidad que se mareara y cayera al suelo por eso", añade la esposa del trabajador.

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La investigación que abrió el Departamento de Trabajo y Empresa deberá esclarecer ahora las circunstancias en las que se produjo la muerte de José y si, en efecto, no se cumplieron las medidas de seguridad pertinentes.

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Sandra quiere que el caso de su marido sirva para concienciar de la importancia de cumplir las normas de seguridad. “Quiero que por lo menos sirva para que la gente utilice más las medidas de seguridad y se cumpla la legislación. Si por ahorrarse un sueldo no había ahí una persona que supervisara las obras y que vigilara que los trabajadores cumplan” lamenta.

El caso se encuentra en manos de la Justicia, en concreto el Juzgado de Instancia Número 2 de Igualada y la inspección de trabajo ha denunciado a la empresa. Sandra espera que se esclarezca la situación cuanto antes y que el trágico accidente de su marido sirva para concienciar y evitar más desgracias. "Ahora me toca luchar porque realmente las cosas no se han hecho bien", concluye.