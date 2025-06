España registra este miércoles la llegada de tormentas en varios puntos: cinco provincias de Castilla y León mantienen el nivel naranja

Una DANA deja tormentas, granizo y calor extremo en buena parte de España: las zonas afectadas

España ha afrontado una noche de insomnio por las impresionantes tormentas eléctricas en gran parte de la península. En las últimas 24 horas se han registrado más de 16.000 descargas eléctricas, especialmente en Galicia, donde han caído más de 6.000 rayos. 1.500 han tocado tierra. Es una enorme actividad eléctrica que también se ha dejado sentir en el sur, en Málaga. Este miércoles, sin duda es el peor día de toda la semana. Se esperan tormentas, sobre todo acompañadas de granizo y de mucho viento.

En Castilla y León, cinco provincias se mantienen con aviso naranja. Según informa Carla Infiesta, sobre las 15:10 horas han comenzado a caer las primeras gotas, que darán paso a las fuertes tormentas. Unas tormentas que pueden llegar a descargar hasta 20 litros de agua por metro cuadrado en tan solo una hora.

Además, esas tormentas podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento, incluso de granizo de hasta dos centímetros. Es un aviso naranja que pone en alerta hasta la noche a provincias como Valladolid, que ya la semana pasada sufrió las consecuencias de otra tormenta que colapsó la ciudad en apenas unos minutos. Por eso, las autoridades piden máxima precaución en las carreteras.

Galicia se mantiene en alerta tras una noche de mucha tormenta

Mientras, en Galicia, tal y como informa Hildegard Romero, lo peor ya ha pasado. Ha sido una noche de mucha tormenta. Han caído más de 1.300 rayos en tierra y en el pueblo de O Rosal, además, han sufrido un intenso episodio de granizo.

Destrozado, así ha quedado este mobiliario de jardinería de una vivienda turística. El granizo ha sido tan grande que ha traspasado incluso el material de tumbonas, de sillas y mesas. Eran muebles nuevos, habían costado más de 4.000 y ahora van a tener que renovar los rápidamente porque van a volver a tener este fin de semana, la casa llena.

España vigila de cerca el tren de tormentas

Barrían el horizonte e iluminaban el cielo nocturno. Una intensa tormenta eléctrica que solo en Málaga registraba más de 1.200 rayos, la mayoría sin tocar tierra: "Daba miedo, la se iluminaba todo el cielo. Parecía que se estaban entrando en. La casa". Misma banda sonora en las rías bajas. Allí, el episodio de tormentas acompañadas de granizo, mantuvieron en alerta amarilla a la Comunidad. "Que fueron a caer unos granizotes. Gordísimos, porque casi como. Huevos".

Una granizada que duró apenas 15 minutos, pero que dañó coches y tejados. "Y cuando salía fuera, yo ya solo me acordaba de los coches y mi marido de las patatas, ay las patatas". En Jaén se mantiene hoy la alerta amarilla por tormentas, pero lo peor se espera en Castilla y León, como decíamos. "Cómo me ha levantado y he visto que hay bochorno preparada". Una sensación similar en Bilbao, pero aquí por la calima. "Bueno, tampoco que costaba un poco más respirar a veces de lo habitual". Que puede afectar a la salud de los que hoy hacen deporte en el exterior.