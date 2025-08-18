Habrá un elevado número de avisos rojos y naranjas en buena parte de la península

Se registró el valor máximo en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), con 45,8ºC

La ola de calor que atraviesa el país volvió a dejar cifras extremas este domingo, con un elevado número de avisos rojos y naranjas en buena parte de la península. Según datos provisionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), hasta siete estaciones superaron los 45ºC, alcanzando el valor máximo en el Aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz), con 45,8ºC.

El portavoz de AEMET, José Luis Camacho, explicó en su informe de fenómenos significativos que, de manera provisional, 239 observatorios de la red estatal alcanzaron o superaron los 40ºC.

Más de 100 estaciones por encima de 42 grados

En total, 105 estaciones rebasaron los 42ºC en comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia. Además, 22 estaciones sobrepasaron los 44ºC en Andalucía, Murcia y el sur de Castilla-La Mancha. Entre los registros más altos, además del de Jerez, destacan los 45,2ºC en El Granado (Huelva) y La Rambla (Córdoba).

Camacho señaló que la presencia de humo procedente de los incendios en el oeste peninsular limitó la radiación solar en el Levante y el nordeste, evitando que las temperaturas alcanzaran los valores inicialmente previstos. Como resultado, ninguna estación superó los 40ºC en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, salvo en Labastida (Álava), que llegó a 40,4ºC.

Mientras tanto, las mínimas más bajas se registraron en Campisábalos (Guadalajara), con 9,7ºC; Pradollano (Granada), con 9,9ºC; y Beariz (Ourense), con 10,3ºC.

Tormentas y rachas de viento extremas

Además de las temperaturas, el domingo estuvo marcado por tormentas y aparato eléctrico a lo largo de una franja norte-sur que fue desde el País Vasco hasta las sierras béticas. Estas tormentas dejaron precipitaciones débiles y viento muy fuerte, con el máximo acumulado en Fresno de Cantespino (Segovia), donde se recogieron 7 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Por último, se registraron rachas de viento extremas en alta montaña y zonas de tormenta, encabezadas por Alfaro (La Rioja) con 99,4 km/h, seguida de Sierra Nevada (98,6 km/h) y Almazul (Soria) con 97,2 km/h.