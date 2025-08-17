Este lunes comienza el fin de la ola de calor: ¿dónde seguirán las temperaturas extremas?

El paso de una vaguada por el noroeste peninsular inestabiliza la atmósfera con la entrada de una masa de aire atlántico

La Aemet registró este sábado 64 estaciones con temperaturas superiores a 42 grados: récord en Montoro, Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 18 de agosto, el inicio del fin de la ola de calor, la tercera más duradera desde que hay registros, con una bajada prácticamente generalizada de las temperaturas, que será notable en la mitad noroeste, aunque con valores aún significativamente elevados en la mitad sudeste y en zonas de Baleares y Canarias. Informa en el vídeo Gabriel Valcárcel.

El paso de una vaguada por el noroeste peninsular inestabiliza la atmósfera con la entrada de una masa de aire atlántico más fresco, lo que dará comienzo al fin de la ola de calor.

Los paraguas volverán tras muchas jornadas

De este modo, se espera nubosidad baja en el norte de Galicia y el Cantábrico, con lluvias débiles dispersas, que serán más abundantes por la tarde en el interior y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, nubosidad media y alta que se desplazará de oeste a este.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución abundante en la mitad oriental, donde son probables chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, que pueden ser localmente fuertes en Pirineos y en la Ibérica oriental. En Canarias, predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte y posible nubosidad de evolución en las montañosas.

Posibilidad de polvo en suspensión en gran parte del país. Las temperaturas máximas en descenso casi generalizado, que será notable en la mitad noroeste interior y sur de Cataluña; sin cambios en litorales del noroeste, Pirineos y Canarias; y en aumento en el sudeste y Alborán.

Se superarán 35 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y zonas de Baleares y Canarias, incluso de nuevo los 40 grados en el valle del Guadalquivir y depresiones del sudeste.

Las mínimas irán en descenso en el tercio noroeste y Extremadura, mientras seguirán sin cambios en Baleares y en aumento en el resto. Estas no bajarán de 20 grados en la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y archipiélagos, incluso 25 en el Mediterráneo, Guadalquivir y zonas de Canarias.

En cuanto a los vientos, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en Canarias. En el resto, vientos flojos en general, con intervalos de moderado por la tarde. Predominará oeste y suroeste en la vertiente atlántica, norte y noroeste en Galicia, Cantábrico y valle del Ebro, rolando de sur a norte en el área mediterránea oriental y variable en el Estrecho y Alborán.