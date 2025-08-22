El huracán Erin se convierte en borrasca y podría afectar a la península en los próximos días

El huracán Erin aunque no tocará tierra directamente su frente podría dejar efectos leves en España

La Aemet confirma la llegada de una nueva DANA: Baleares, entre las zonas más afectadas

Ahora mismo el huracán Erin, ubicado al este de Estados Unidos, finalmente no ha llegado a tierra, pero algunos coletazos se van a dejar sentir en España. No hay que preocuparse, es una mera curiosidad, aunque efectivamente acabará llegando ya como una borrasca extratropical. Entre el lunes y el martes impactará de pleno en Irlanda con características similares a una tormenta tropical, con vientos de más de 100 km/h, y después, entre miércoles y jueves, un pequeño frente asociado a ese huracán ya extinto podría llegar también a la península.

Sin embargo, lo que más preocupa a corto plazo no es Erin, sino la llegada de una DANA que afectará directamente al país. Durante el fin de semana se esperan tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana y Murcia, aunque el episodio más intenso se vivirá el domingo y el lunes en el Cantábrico y, especialmente, en la fachada mediterránea. En estas zonas se prevén acumulaciones de lluvia muy destacadas, con chubascos intensos y tormentas que obligarán a estar muy atentos a la evolución del tiempo.