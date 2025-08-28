La AEMET advierte de chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en áreas del Mediterráneo

El resto del país vivirá una jornada marcada por cielos despejados y temperaturas suaves

España encara una nueva jornada de contrastes en el tiempo. Mientras el sol predomina en gran parte de la Península, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares se mantienen este jueves en aviso naranja por tormentas y lluvias intensas que podrían dejar acumulaciones importantes en poco tiempo, con descargas de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora.

Las precipitaciones serán más residuales en el Cantábrico, sobre todo en Cantabria y País Vasco, donde las lluvias débiles irán a menos a lo largo del día. También crecerán nubes de evolución con chubascos en el Sistema Ibérico norte y en todo el Pirineo, acompañados de actividad tormentosa.

Temperaturas suaves en el centro y calor moderado en el sur

Las m�áximas se quedarán por debajo de los 30 grados en el centro peninsular, con un ambiente más cálido en el Valle del Ebro y en la Región de Murcia. En Andalucía, las temperaturas apenas alcanzarán los 32 grados, lejos de los valores habituales de episodios de calor extremo en estas fechas.

Jornada tranquila en Galicia

En Galicia y las costas del noroeste los termómetros se moverán en valores suaves, mientras que en Canarias y Baleares las lluvias serán débiles y se concentrarán en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas también se mantendrán contenidas, con un ambiente agradable.

Viernes sin grandes cambios

De cara a mañana, viernes, se espera la llegada de un frente por la fachada atlántica gallega que dejará algunas lluvias, acompañado de nubes medias y altas que cruzarán de oeste a este. Las temperaturas se mantendrán estables, sin cambios significativos en el conjunto del país.