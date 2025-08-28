Lluvias torrenciales en Baleares y Cataluña dejan cancelaciones y retrasos en los aeropuertos

Casi 6.000 rayos y 41,8 litros en apenas 30 minutos han caído en Menorca

16 provincias en alerta este jueves por fuertes tormentas, lluvias, oleaje y temperaturas altas: aviso naranja para cuatro de ellas

Asturias, Cantabria, La Coruña, Lugo, Guipúzcoa y Vizcaya estarán este viernes en aviso amarillo por fenómenos costeros, mientras que las lluvias y tormentas pondrán en riesgo a Barcelona, Tarragona y Baleares, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Informan en el vídeo Esther Sosa, Sergi Pau e Iván Fandiño.

En Menorca, ya este jueves ha caído una gran tromba de agua, dejando imágenes llamativas como las de unas escaleras convertidas en cascada. También ha habido inundaciones en varios puntos de la isla. El azote de la borrasca Erin mantiene en alerta naranja por tormentas y lluvias a Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Según la Aemet se espera que puedan caer hasta 40 litros por metro cuadrado en solo una hora.

El aeropuerto de Palma sigue acumulando retrasos la tarde de este viernes debido al mal tiempo y a un fallo eléctrico que ha afectado durante dos horas a los 'fingers'. Los aeropuertos de Menorca e Ibiza, aunque sí que han visto su operativa afectada por la meteorología a lo largo de la mañana, ya no registran ningún retraso ni cancelación.

Retrasos y cancelaciones en los aeropuertos

Fuentes de Aena han explicado que los retrasos se han debido principalmente a las lluvias que han caído a lo largo del día en Mallorca, aunque a esta problemática se le ha sumado un fallo eléctrico.

Este ha afectado a los 'fingers', las pasarelas que conectan la terminal con los aviones, entre las 17.00 y las 19.00 horas y ha obligado a los pasajeros a tener que desplazarse hasta las aeronaves en autobuses jardinera.

6.000 rayos en han caído en Menorca

Casi 6.000 rayos y 41,8 litros en apenas 30 minutos han caído en Menorca. También durante su paso se han registrado fuertes vientos, de entre 40 y 70 kilómetros por hora.

Este cambio radical en el tiempo se debe al choque entre dos masas de aire completamente opuestas: el aire cálido africano que ha dominado la región en los últimos días y una masa de aire frío procedente del Atlántico. El aeropuerto de El Prat acumula 37 vuelos cancelados

Las tormentas serán muy intensas en las próximas horas a orillas del Mediterráneo. Cataluña será una de las zonas más afectadas en las próximas horas, produciéndose lluvias y tormentas muy fuertes.