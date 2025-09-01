El fenómeno descargó con fuerza sobre la localidad navarra de Miranda de Arga dejando imágenes insólitas

Los vecinos se sorprendieron por el tamaño de los granizos que cayeron con intensidad

Compartir







Una fuerte granizada sorprendió este domingo a la localidad de Miranda de Arga, Navarra. En cuestión de minutos el granizo tiñó de blanco varias calles y espacios abiertos, dejando estampas más propias del invierno que de comienzos de septiembre.

Durante alrededor de diez minutos, la tormenta descargó con gran intensidad y cubrió por completo el campo de fútbol de la localidad, que amaneció con un aspecto casi nevado tras la caída del granizo.

Granizos de gran tamaño

Los testigos aseguran que se trataba de “pedruscos” que caían con fuerza del cielo, causando un fuerte impacto al golpear contra suelos y tejados.

Vecinos incrédulos

Muchos habitantes de Miranda de Arga se mostraron sorprendidos por la magnitud de la granizada, que no dejó daños de gravedad pero sí escenas insólitas en pleno final del verano.