Iván Sevilla 31 AGO 2025 - 16:44h.

Pueden superarse los 20 l/m2 en media hora en el Pirineo occidental y los 40 l/m2 en comarcas de la Cataluña central

Un frente atlántico trae tormentas y un desplome de las temperaturas en el oeste y norte peninsular para terminar agosto

Compartir







BarcelonaUn frente atlántico ha obligado a Cataluña a activar la alerta del Plan Inuncat durante todo el día y también este 1 de septiembre por intensas lluvias con riesgo de inundaciones, coincidiendo con la Operación Retorno.

Los meteorólogos ya anunciaban precipitaciones para unas horas en las que pueden superarse los 20 l/m2 en 30 minutos en el Pirineo occidental este 31 de agosto.

PUEDE INTERESARTE Fuertes tormentas en Aragón con granizo: los vecinos temen los daños en los cultivos

Así como los 40 l/m2 en el mismo tiempo en el Bages, Osona, la Selva y comarcas de Barcelona en la madrugada del primer día del nuevo mes. Igualmente, en zonas del prelitoral central y la Selva, pueden acumularse hasta 100 l/m2 en 24 horas.

Estos chubascos pueden ir acompañados de fuertes rachas de viento y otros fenómenos locales. Por eso, desde Protección Civil de la Generalitat piden extremar la precaución en las carreteras.

PUEDE INTERESARTE Lluvias torrenciales en Baleares y Cataluña dejan cancelaciones y retrasos en los aeropuertos

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), la probabilidad esta tarde es menor en las comarcas de Ponent, Terra Alta, la Cerdanya, el Lluçanès y el Ripollès.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Igual ocurre en las zonas del Penedès, Girona y el resto de Cataluña central. Por su parte, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro han intensificado la vigilancia por posibles crecidas repentinas e importantes en barrancos y rieras.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Esas que se vean más afectadas por las precipitaciones intensas. Protección Civil recomienda evitar pasar por espacios inundables o próximos a ríos en momentos de intensa lluvia.

Riesgo importante con granizo en Lleida

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por chubascos y tormentas en la provincia de Lleida hasta las 23:59 horas de este domingo.

Este riesgo importante es, sobre todo, por precipitación acumulada de 30 l/m2 en una hora, en las comarcas de Valle de Arán y Pirineo de Lleida. Incluso con probabilidad de granizo.

Las bolas pueden alcanzar los dos centímetros y las rachas de viento pueden ser superiores a los 70 kilómetros por hora. Este mismo pronóstico, aunque con menor riesgo, hay para la Depresión central leridana.