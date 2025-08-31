Desplome térmico, prácticamente generalizado, y chubascos "localmente fuertes" para comenzar el mes de septiembre

Protección Civil activa la alerta del Plan Inuncat por fuertes lluvias en el Pirineo Occidental que coinciden con la Operación Retorno

El mes de agosto se ha despedido con un cambio significativo en cuanto a la meteorología y el inicio de septiembre no va a ser mejor, al contrario. Las temperaturas descenderán este lunes de forma "prácticamente generalizada" en toda el territorio peninsular, al tiempo que los frentes dejarán chubascos "localmente fuertes", según informa Gabriel Valcárcel.

En concreto, la influencia de un frente terminando de atravesar el área mediterránea oriental y la aproximación de otro por el noroeste se traducirá en cielos nubosos con chubascos y tormentas en el nordeste, que pueden "ser localmente muy fuertes y con granizo en el Pirineo y este de Cataluña en la primera mitad del día".

Los cielos se presentarán nubosos o cubiertos, señala la la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en buena parte de Galicia y aledaños desde primeras horas, con precipitaciones que se irán extendiendo al Cantábrico.

Mucha nubosidad en el noroeste y norte peninsular

Asimismo, se desarrollará abundante nubosidad de evolución en las mitades noroeste y norte y Baleares, con probables chubascos dispersos en montaña del extremo norte y, acompañados de tormenta, en Cataluña, Ibérica oriental, Baleares y, a últimas horas, litorales valencianos. Pueden ser localmente fuertes en el este de Baleares.

Igualmente, la Aemet espera que los cielos poco nubosos o con nubes altas predominen en el resto de zonas, con nubes bajas matinales en montaña de la mitad norte, mientras que en Canarias se darán cielos nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles en las islas montañosas y poco nuboso en el resto.

En cuanto a las temperaturas, dichos frentes traerán bajadas de forma prácticamente generalizada en la península y el archipiélago balear, exceptuando aumentos en litorales sudeste y en el sur de Baleares, y sin cambios en Galicia y Cantábrico. Así, ciudades como Teruel presentarán 21ºC, Burgos 12ºC, Badajoz 23ºC o Santander, Palencia y Cuenca no superarán los 24ºC de máximas.

Igualmente, los descensos de las máximas serán "notables" en amplias áreas de interior de la mitad oriental peninsular y tampoco se espera superar los 34 grados en casi todo el área mediterránea. Así, capitales de provincia como Alicante, Toledo, Tarragona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y Jaén tendrán valores iguales o inferiores a los 31 grados.

En cuanto al viento, soplarán de flojos a moderados, alisio en Canarias, tramontana en Ampurdán y Baleares, cierzo en el Ebro, con predominio de componentes norte y oeste en el resto. Se esperan intervalos de viento fuerte con probables rachas muy fuertes en el Cantábrico.