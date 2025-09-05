Aemet alerta de precipitaciones intensas de hasta 40 litros en una hora

Cádiz afrontará rachas de viento de levante de hasta 80 km/h y mala mar desde el mediodía

Las provincias de Castellón (Comunidad Valenciana) y Tarragona (Cataluña) permanecen este jueves bajo aviso naranja por lluvias torrenciales y tormentas, con registros que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Castellón, la alerta afecta a todo el litoral y se mantendrá activa hasta las 16:00 horas peninsulares, mientras que en Tarragona el nivel de riesgo finalizará antes, a las 08:00 hora

En la provincia de Valencia se ha activado un aviso amarillo por lluvia, que estará vigente hasta las 16:00 horas. Se prevén acumulaciones de 20 metros cuadrado en una hora.

Viento fuerte en Cádiz

La Aemet ha activado también el aviso amarillo en la provincia de Cádiz (Andalucía) a partir de las 12:00 horas por mala mar y por rachas muy intensas de viento de levante, que podrán oscilar entre los 70 y 80 kilómetros por hora.

Los cielos estarán encapotados en todo el mediterráneo, también en las Islas Baleares. Las precipitaciones pueden ser intensas en algunos puntos.

En el resto del país, habrá nubes medias y altas que no dejarán precipitaciones. Además, habrá mucho sol en el norte y en puntos del sur, soretodo en el área del estrecho ya que los vientos de levante podrán soplar con intensidad. También habrá nubes en el norte del archipiélago Canario.

Temperaturas que rondarán los 35 grados en puntos del sur

Las temperaturas máximas serán más altas en puntos del norte y más bajas en la zona del mediterráneo. Valencia se quedará por debajo de los 30 grados de máxima y rondarán los 30 grados en zonas del interior del país. Las temperaturas estarán por encima de 35 grados en el Valle del Guadalquivir.

Diferencias entre los avisos

El nivel naranja implica un riesgo meteorológico importante, con posibles efectos en la actividad diaria y cierto peligro para la población. En cambio, el aviso amarillo supone riesgo limitado, sin afectar de forma generalizada, aunque sí puede condicionar actividades concretas.