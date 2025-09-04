El paso de sistemas frontales dejará precipitaciones en el norte peninsular, con especial incidencia en Galicia, Pirineo y Cantábrico

Las máximas caen en buena parte del país, aunque el Guadalquivir y el Mediterráneo seguirán rozando los 35 grados

Este jueves la península seguirá bajo la influencia de la circulación atlántica, con el paso de varios frentes de oeste a este que dejarán lluvias en casi todo el extremo norte, más intensas en Galicia y el Pirineo occidental. El Pirineo navarro podría registrar episodios localmente fuertes.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también se esperan chubascos y tormentas dispersas en el cuadrante nordeste, más probables en Cataluña, norte de Aragón y de la Comunidad Valenciana, y que podrían ser puntualmente fuertes en áreas del Pirineo y la Ibérica oriental.

Cielos despejados en el resto

En el resto de la península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas. Podrán formarse bancos de niebla matinales en Galicia, el Cantábrico oriental, Pirineo y litorales catalanes.

En el archipiélago canario se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas, con lluvias débiles y dispersas en las de mayor relieve, especialmente en La Palma. El viento alisio soplará moderado, con intervalos de fuerte y rachas muy intensas en zonas expuestas.

Descenso térmico generalizado

Las temperaturas máximas descenderán, de forma notable en el Cantábrico oriental y el centro-norte peninsular, mientras que aumentarán en el sudeste y en el Estrecho. En el Guadalquivir y en algunas depresiones del este aún se alcanzarán los 35 ºC, y en el litoral mediterráneo las mínimas no bajarán de 20 ºC.

Soplarán vientos flojos a moderados del oeste y norte en buena parte del país, con intervalos de fuerte en el Cantábrico y en el Ampurdán. En el área mediterránea tenderán a norte y este, y en Galicia y el Cantábrico rolarán de suroeste a noroeste.