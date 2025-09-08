El temporal pone en alerta a España, con reventones térmicos en la Comunidad Valenciana: Cataluña, en alerta por inundaciones

El viento provoca la caída de una árbol sobre un autobús escolar en Alzira, en Valencia

Los efectos del temporal en España han obligado a suspender este martes las clases en varios centros educativos en Alicante. Durante la tarde se han multiplicado los reventones húmedos con decenas de incidencias. Las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora.

El pánico se ha apoderado de los clientes de un bar que observaban aterrados la fuerza de la tormenta. Entre gritos buscaban refugio detrás de la barra mientras el viento azotaba con fuerza el mobiliario. Ha ocurrido en Xátiva, en Valencia, donde se han registrado rachas de viento muy fuertes.

Los trabajadores de una gasolinera, por otra parte, han sido testigos del momento en el que el viento partía por la mitad una palmera.

Corte de tráfico en una carretera de Orihuela, en Alicante

La potencia de la tormenta ha provocado la caída de árboles que han interrumpido el tráfico, como en una carretera de Orihuela, en Alicante. Las fuertes lluvias también han complicado la circulación en carretera, reduciendo la visibilidad. Son las consecuencias de un reventón térmico que deja tormentas.

El temporal mantiene en alerta a cinco comunidades, pero lo peor se espera en Cataluña

Un fenómeno que se extiende ya por el litoral mediterráneo. El temporal mantiene en alerta a cinco comunidades, pero lo peor se espera en Cataluña, donde se ha activado el aviso rojo por riesgo de inundaciones.