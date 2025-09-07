Vuelta al otoño: Aviso de chubascos y tormentas en el tercio oriental y Baleares hasta el miércoles

Un frente atlántico dejará precipitaciones y tormentas, con granizo, en amplias zonas del tercio oriental y en Baleares

El aviso tras los incendios de España y Portugal: Europa vivirá un deterioro en la calidad del aire

El meteorólogo Gabriel Valcárcel ha informado de que, entre este lunes y el miércoles, la situación atmosférica propiciará la formación de chubascos y tormentas intensos en zonas del tercio oriental peninsular y en Baleares, que pueden ser muy fuertes, e incluso torrenciales, con acumulados de lluvia significativos. El descenso de las temperaturas ya se ha notado este domingo.

Una vaguada atlántica recorrerá la península y Baleares, lo que originará una creciente inestabilidad en el área mediterránea, principalmente durante el lunes y el martes y, aunque disminuirá el miércoles, aún serán probables chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes hasta las horas centrales.

Tormentas con granizo y fuertes vientos

Este lunes, los chubascos y tormentas afectarán, a partir del mediodía, a amplias zonas del tercio oriental, con intensidad fuerte o muy fuerte (30 litros por metro cuadrado en una hora) y acumulaciones de 60-80 litros por metro cuadrado en 12 horas, indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las tormentas estarán probablemente acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, principalmente en el entorno del sur de Valencia y norte de Alicante, donde el granizo podría ser grande (superior a dos centímetros). Los chubascos afectarán también por la tarde y con intensidad fuerte al interior y norte de Mallorca, agrega la nota.

El martes, con el avance de la vaguada hacia el este, la inestabilidad se mantendrá en el tercio oriental peninsular y aumentará de forma notable en Baleares.

La Aemet señala que ese será el día álgido en Baleares, con chubascos y tormentas localmente muy fuertes (superior a 30 litros por metro cuadrado en una hora) o torrenciales (superior a 60 litros), con acumulaciones de 140 litros por metro cuadrado en 12 horas, con rachas muy fuertes y/o granizo grande.

El miércoles, aunque la inestabilidad disminuirá, todavía serán probables chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en el litoral mediterráneo y en Baleares hasta las horas centrales del día.

A partir de esa tarde, el escenario más probable muestra un alejamiento de la vaguada hacia el Mediterráneo central, remitiendo así la inestabilidad y la probabilidad de precipitaciones, lo que supondría el fin de este episodio de chubascos y tormentas.

La Aemet recuerda en su nota que la incertidumbre inherente a este tipo de fenómenos complica la precisión de las zonas de mayor impacto, ya que ligeros cambios en la posición de la vaguada y en el viento de niveles bajos, pueden modificar la intensidad y la localización de las tormentas.