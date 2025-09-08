La provincia catalana de Tarragona podría registrar hasta 90 litros por metro cuadrado en solo una hora

Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Murcia y Castilla-La Mancha también bajo alerta por tormentas

Compartir







La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este lunes un aviso rojo en Tarragona por lluvias torrenciales que se extenderán a otras zonas del este peninsular y Aragón.

El litoral sur de Tarragona se encuentra en situación de riesgo extremo, con previsiones de hasta 90 litros por metro cuadrado en apenas una hora. En el resto de la provincia rige el aviso naranja, con acumulados de hasta 150 l/m² en 12 horas, que podrían concentrarse incluso en un intervalo de 3 a 6 horas. Barcelona, Gerona y Lérida también tienen nivel naranja por lluvias y amarillo por tormentas.

PUEDE INTERESARTE El otoño será más caluroso de lo normal y seco tras un verano con temperaturas por encima de lo normal

Aragón, en alerta por granizo y viento

En Aragón, las provincias de Huesca y Teruel mantienen activos avisos naranjas por precipitaciones de hasta 60 l/m², acompañadas de tormentas que podrían ir con granizo y rachas de viento muy intensas. El Pirineo oscense y el Bajo Aragón serán las áreas más afectadas.

PUEDE INTERESARTE Imágenes del eclipse de la luna de sangre: así se ha visto por distintos rincones del mundo

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la Comunidad Valenciana, Castellón afronta un riesgo importante por lluvias de hasta 120 l/m² en 12 horas, con posibilidad de que se acumulen en menos de seis en la zona litoral norte. En Valencia y Alicante el aviso es naranja por tormentas, mientras que en Castellón también se mantiene uno de nivel amarillo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otras zonas bajo vigilancia

En Baleares rige aviso amarillo por precipitaciones, lo mismo que en Albacete y la Región de Murcia, donde se esperan chubascos y tormentas.

En el resto del país, un frente dejará cielos nubosos en buena parte de la Península, con posibilidad de tormentas por la tarde en el tercio norte y la costa mediterránea.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Niebla, calima y cambios de temperatura

Durante la mañana se esperan bancos de niebla en el tercio norte peninsular, Baleares y Alborán, además de calima en el sureste, Baleares y Canarias, reduciendo la visibilidad hasta los 3.000 metros en algunas zonas.

Las temperaturas máximas subirán en el centro-oeste peninsular, pero descenderán en la mayor parte del país, sobre todo en el Cantábrico y el alto Ebro. En el Mediterráneo y el Guadalquivir se mantendrán por encima de los 20 grados durante la madrugada.

Predominio de vientos del norte

El viento soplará flojo en general en la Península y Baleares, aunque con intervalos moderados en la meseta norte y el valle del Ebro. En el Cantábrico, Alborán y Atlántico predominarán vientos moderados. En Canarias se mantendrá el alisio, moderado en general y fuerte en zonas expuestas.