El viento provoca la caída de una árbol sobre un autobús escolar en Alzira, en Valencia

Un árbol ha caído sobre un autobús escolar en la localidad valenciana de Alzira por el viento: no se han registrado heridos

El consorcio provincial de bomberos de Valencia ha informado de que, desde las 17:00 horas, se están realizando múltiples intervenciones por el viento, sobre todo por la caída de árboles, uno sobre un autobús escolar en el término municipal de Alzira (Valencia), sin que se hayan registrado heridos entre los ocupantes.

En la localidad de Xàtiva se han realizado también cinco intervenciones por viento, con la retirada de árboles, y en Benigànim ha caído una chapa en las instalaciones de un supermercado, sin daños personales.

Caída de árboles en Barxeta, Carcaixent, Simat de la Valldigna, Llosa de Ranes y Cullera.

El consorcio de bomberos informa también de incidencias por la caída de árboles en Barxeta, Carcaixent, Simat de la Valldigna, Llosa de Ranes y Cullera.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha alertado este lunes acerca de una creciente inestabilidad en el área mediterránea y en las Baleares y ha recomendado extremar la precaución al conducir, entre otras pautas, frente a la posibilidad de lluvias intensas y tormentas.