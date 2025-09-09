Al menos 14 provincias están en alerta por fuertes tormentas que se producen por la entrada de una masa de aire cálido

Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana, en alerta por lluvias torrenciales: varias localidades suspenden las clases

El verano de 2025 ha estado muy marcado por las sucesivas olas de calor que han dejado graves consecuencias en todo el territorio como los múltiples incendios forestales que han destrozado decenas de hectáreas. Oficialmente, aunque ya estemos en septiembre y las vacaciones se hayan acabado para muchos, el verano todavía no ha acabado.

Septiembre arranca con fuerzas. Las temperaturas han bajado, dando un respiro después de unos meses de mucho calor, pero lo que ahora preocupa en zonas como el Mediterráneo son las fuertes tormentas. Rosemary Alker ha explicado en el plató de 'Informativos Telecinco' cuáles son las previsiones para las próximas jornadas, si las tormentas se van a ir extendiendo o si frenarán su avance.

"Estamos viendo un tiempo m�ás propio de los trópicos y la razón la tenemos es que el mar Mediterráneo cada vez está más caliente. Hoy las temperaturas son más propias del mes de agosto que del mes de septiembre. Los 25 grados hace que las temperaturas, al ser tan cálidas, el aire pese menos, es decir, es menos denso y sube hacia arriba"

"Este aire se topa con esa masa cálida que se ha adentrado hoy por el norte del país. Esa masa de aire cálido es más densa y por tanto pesa más y baja. Donde se juntan las dos masas de aire comienza a condensarse una nube muy grande, cargada de muchísima humedad, que es lo que hace que reviente y caiga tantísima precipitación, haciendo que las rachas de viento puedan incluso rebasar los 100 km/h".

Avisos en 14 provincias

Las precipitaciones, tormentas y oleaje activan este martes los avisos en un total de 14 provincias, con cinco de ellas en aviso naranja (importante), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, estarán en nivel naranja por lluvias y tormentas Alicante, Castellón, Valencia, Murcia y las Islas Baleares (Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca), con valores máximos de 150 litros por metro cuadrado (l/m2) en la provincia de Tarragona y 140 l/m2 en Mallorca.

El resto de provincias con avisos para este martes por precipitaciones y tormentas Barcelona, Girona, Lleida, Albacete, Cuenca y Teruel. Asimismo, también habrá avisos por oleaje en Granada y Málaga. La AEMET prevé para este martes el paso de una vaguada atlántica y formación de un sistema de bajas presiones en el Mediterráneo, con inestabilidad en el tercio oriental peninsular y Baleares, así como cielos nubosos o cubiertos y con chubascos y tormentas.