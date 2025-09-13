La influencia de dos masas húmedas dejará lluvias en el norte peninsular, aunque las temperaturas serán veraniegas en el resto del territorio

Lluvias torrenciales en zonas de Cataluña: las fuertes tormentas dejan un "valor inédito" en La Quar, Barcelona con 7,8 litros en un minuto

La entrada el domingo de dos masas húmedas, una atlántica y otra mediterránea, dejarán precipitaciones en el oeste de Galicia y en la fachada oriental peninsular, respectivamente, con lluvias en general débiles y dispersas en el este de la península, pudiendo llegar a ser localmente fuertes en los litorales de Tarragona y Castellón.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras el paso de las masas húmedas se irán abriendo claros en el oeste de Galicia e intervalos de nubosidad de evolución en los litorales de Tarragona y Castellón, mientras en el resto del territorio habrá cielos poco nubosos o despejados.

La previsión

En el norte de las islas de mayor relieve en Canarias se registrará nubosidad baja, con aumento de las temperaturas, y vientos alisios con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.

Las temperaturas máximas descenderán en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y zonas aledañas, así como localmente en otros puntos de la costa mediterránea. Aumentarán en la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en el Cantábrico oriental interior y alto Ebro. En el resto habrá pocos cambios.

Se superarán los 36-38 ºC en el Guadalquivir; las mínimas no descenderán de 20 ºC en litorales mediterráneos y Guadalquivir.

En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, con intervalos moderados en litorales, especialmente en los del norte de Galicia con posibles intervalos fuertes. Predominará la componente este en el Levante y cuadrante sureste peninsular, con poniente en el Estrecho y Alborán.