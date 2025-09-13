El tiempo estable regirá este domingo en la Península a excepción de Cataluña y Valencia, en alerta por lluvias
La influencia de dos masas húmedas dejará lluvias en el norte peninsular, aunque las temperaturas serán veraniegas en el resto del territorio
Lluvias torrenciales en zonas de Cataluña: las fuertes tormentas dejan un "valor inédito" en La Quar, Barcelona con 7,8 litros en un minuto
La entrada el domingo de dos masas húmedas, una atlántica y otra mediterránea, dejarán precipitaciones en el oeste de Galicia y en la fachada oriental peninsular, respectivamente, con lluvias en general débiles y dispersas en el este de la península, pudiendo llegar a ser localmente fuertes en los litorales de Tarragona y Castellón.
De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras el paso de las masas húmedas se irán abriendo claros en el oeste de Galicia e intervalos de nubosidad de evolución en los litorales de Tarragona y Castellón, mientras en el resto del territorio habrá cielos poco nubosos o despejados.
La previsión
En el norte de las islas de mayor relieve en Canarias se registrará nubosidad baja, con aumento de las temperaturas, y vientos alisios con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.
Las temperaturas máximas descenderán en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y zonas aledañas, así como localmente en otros puntos de la costa mediterránea. Aumentarán en la mitad norte peninsular, de forma localmente notable en el Cantábrico oriental interior y alto Ebro. En el resto habrá pocos cambios.
Se superarán los 36-38 ºC en el Guadalquivir; las mínimas no descenderán de 20 ºC en litorales mediterráneos y Guadalquivir.
En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, con intervalos moderados en litorales, especialmente en los del norte de Galicia con posibles intervalos fuertes. Predominará la componente este en el Levante y cuadrante sureste peninsular, con poniente en el Estrecho y Alborán.