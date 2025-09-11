Las precipitaciones más intensas se concentrarán en Galicia y el Cantábrico occidental

Las temperaturas subirán en gran parte del país, con mínimas tropicales en el Mediterráneo

Compartir







Un frente atlántico cruza la Península dejando cielos cubiertos y lluvias en el extremo norte, mientras que en la mayor parte del territorio predominará la estabilidad, con temperaturas en ascenso generalizado.

Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán más persistentes en Galicia y el Cantábrico occidental, mientras que en el resto de España predominarán los cielos despejados o con nubes altas.

PUEDE INTERESARTE El otoño será más caluroso de lo normal y seco tras un verano con temperaturas por encima de lo normal

Canarias, con alisios y lluvias débiles

En el archipiélago canario se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas, con lluvias débiles en las de mayor relieve, y cielos poco nubosos en el resto. El viento de alisio soplará con intervalos de fuerte en zonas expuestas.

Subida de las temperaturas

Las temperaturas aumentarán en casi todo el país, salvo en Galicia, la cordillera Cantábrica y el este de Cataluña, donde se mantendrán estables o incluso descenderán ligeramente. En el área mediterránea las mínimas no bajarán de los 20 grados.

PUEDE INTERESARTE Así se ha disfrutado del eclipse de la luna de sangre poco visible desde España

Predicción por comunidades autónomas

GALICIA: cielos nubosos o cubiertos, con nieblas en zonas altas al final del día. Temperaturas sin cambios. Viento del oeste y suroeste, flojo a moderado en el litoral.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

ASTURIAS: intervalos de nubes bajas con brumas y lluvias débiles. Mínimas en descenso y máximas estables. Viento de componente oeste.

CANTABRIA: nuboso con nieblas en cordillera y lluvias más intensas por la tarde. Mínimas en ligero descenso en Liébana y en ascenso en el resto. Máximas sin cambios. Viento de oeste moderado en el litoral.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

PAÍS VASCO: nuboso con lluvias en la mitad norte. Mínimas en ascenso notable. Máximas al alza en el norte y sin cambios en el resto. Viento flojo a moderado.

CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos en el norte con precipitaciones en montaña. En el resto, poco nuboso con brumas matinales. Máximas en ligero ascenso. Viento de oeste y suroeste.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

NAVARRA: nuboso con lluvias débiles en el noroeste. Mínimas en ascenso generalizado. Máximas sin cambios. Viento flojo de noroeste.

LA RIOJA: intervalos nubosos con nieblas dispersas. Temperaturas estables o en ligero ascenso. Viento variable flojo.

ARAGÓN: nuboso en el Pirineo y poco nuboso en el resto. Mínimas en ascenso. Máximas al alza en el Pirineo e Ibérico. Viento flojo.

CATALUÑA: nuboso en la mitad oriental con chubascos ocasionales, más probables en el Pirineo. Máximas a la baja en el este. Viento del noroeste en el Ampurdán.

EXTREMADURA: cielos despejados con brumas matinales. Máximas en ascenso. Viento flojo de oeste a noroeste.

COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado, con brumas en la sierra. Máximas en aumento. Viento flojo.

CASTILLA-LA MANCHA: cielos despejados con brumas en zonas elevadas. Mínimas en ascenso y máximas en aumento. Viento flojo del oeste.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielos despejados. Máximas en descenso en el norte y en aumento en el resto. Viento flojo variable.

REGIÓN DE MURCIA: cielos despejados. Temperaturas en ascenso. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a sur.

ISLAS BALEARES: intervalos nubosos en Mallorca y Menorca, con chubascos aislados. Poco nuboso en Ibiza y Formentera. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo con brisas costeras.

ANDALUCÍA: cielos despejados con brumas matinales en Sierra Morena. Temperaturas en ascenso, sobre todo las máximas. Viento flojo de norte y noroeste.

CANARIAS: nuboso en el norte con lluvias débiles en islas montañosas; poco nuboso en el resto. Temperaturas estables. Alisios moderados con intervalos de fuerte.