La borrasca Gabrielle cambia de rumbo hacia Formentera: deja la peor parte en el mar Mediterráneo y en Ibiza

Alerta de la AEMET por lluvias extremas, en directo: Ibiza acumula 200 litros de agua por metro cuadrado en dos horas

Las fuertes lluvias que ha traído al país la borrasca Gabrielle han dejado incidencias en algunas partes del país. Otras muchas han batido el récord por acumulación de agua en muy pocas horas. Ibiza, una de las zonas más afectadas por el temporal acaba de superar los 200 litros por metro cuadrado en apenas varias horas.

Aunque se han registrado daños en viviendas y algunas calles han quedado anegadas por al agua, la peor parte de la borrasca ha caído en el mar. Durante las últimas horas de la tarde de este lunes, las tormentas fueron desplazándose hacia el Mediterráneo hasta acabar en las islas Baleares. Ayer por la noche, Mallorca era el punto de mira, pero ahora, se han activado todas las alarmas en Ibiza.

Las imágenes que van llegando desde la isla son preocupantes. Hay muchas calles inundadas que preocupan al Gobierno Balear, que ya solicitó la ayuda de la UME. Protección Civil han confirmado que se ha activado un operativo de la Unidad Militar de Emergencias con el objetivo de reducir el impacto de estas fuertes tormentas y poder garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

¿Por qué esta borrasca ha realizado ese desplazamiento y azota con fuerza Ibiza? La borrasca que teníamos ayer se ha diluido entre las costas españolas y las costas africanas, lo que ha generado un sistema convectivo que provoca una gran tormenta que descarga mucha agua sobre las islas.

Ibiza y Formentera, las islas más castigadas

Aunque las islas de Ibiza y Formentera están siendo muy castigadas por esta gran acumulación de agua, lo peor ha caído sobre el mar, donde se ha podido registrar hasta 500 litros por metro cuadrado. En Baleares sigue cayendo mucha cantidad de agua en muy pocas horas. La borrasca tiene contadas las horas. A partir de esta tarde vuelve el sol en todas las zonas afectadas.

La Aemet continúa ofreciendo actualizaciones en el perfil de redes sociales donde ha publicado una lista de las zonas más afectadas de Mallorca, que aún continúa lloviendo a la espera de que las tormentas concedan una tregua y permita a los vecinos poder salir a la calle de nuevo sin los avisos activos. Algunos coches se atrevían a circular en las calles de Ibiza, donde el barro y el agua han arrastrado cubos de basura, motos que había aparcadas en la vía y diferentes enseres.

La Agencia Estatal de Meteorología alertaba y establecía el peligro extraordinario ante la crítica situación de Baleares. Ibiza y Formentera aparecían en el mapa publicado en redes sociales totalmente coloreado de color rojo. El organismo ha dejado activo el aviso hasta las cuatro de la tarde de este martes a esperas de la evolución de la borrasca.